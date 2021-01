Video revela que médicos de Wuhan ya sabían lo mortal y contagiosa que es la COVID-19 antes de la pandemia

Se reveló un video que fue filmado en secreto donde un grupo de médico admiten que el covid-19 era mortal y peligroso. Esto cuando comenzó a causar estragos en Wuhan donde fue el epicentro del virus. También mencionan que las autoridades les obligaron a mentir al respecto.

Según relata el diario El Clarín, los doctores de Wuhan dicen que sabían sobre las muertes por el Covid-19 ya en diciembre de 2019, pero fue a mediados de enero cuando China informó por primera vez a la OMS de una muerte.

También en diciembre ya sabían que el virus se transmitía entre humanos, pero a los hospitales se les dijo que "no era verdad" y rechazaron las advertencias para cancelar las fiestas del Año Nuevo Lunar porque las autoridades querían "presentar una sociedad armoniosa y próspera".

Este secreto video lo transmitieron en un documental de ITV llamado: "Outbreak: The Virus That Shook The World". Allí contradice las negociaciones de China para encubrir el virus durante diciembre.

Esta denuncia aparece cuando un panel respaldado por la OMS dijera el lunes que Beijing fue demasiado lento para responder al brote, además de días después de que Estados Unidos publicara nuevas afirmaciones que sugerían que el virus podría haberse filtrado de un laboratorio de Wuhan.

China recién informó de la nueva enfermedad el 31 de diciembre a la OMS

China informó de los primeros 27 casos de coronavirus el 31 de diciembre de 2019. Dijeron que no se reportaron muertes hasta mediados de enero. Pero los médicos chinos filmados en secreto por un periodista y ciudadano chino dicen que sabían antes que el virus era mortal.

En el video, un médico dice: "En realidad, a finales de diciembre o principios de enero, el familiar de alguien que conozco murió de este virus. Muchos de los que vivían con él también estaban infectados, incluidas personas que conozco".

El 12 de enero de 2020 la OMS todavía decía que no "no había evidencia clara de transmisión de persona a persona".

“Sabíamos que este virus se transmitía de persona a persona. Pero cuando asistimos a una reunión en el hospital, nos dijeron que no habláramos", dijo un médico. "Los líderes provinciales les dijeron a los hospitales que no dijeran la verdad".

El testimonio de los profesionales médicos de Wuhan está respaldado por destacados virólogos, incluido el doctor Yi-Chun Lo, especialista en enfermedades infecciosas y subdirector general de los Centros para el Control de Enfermedades de Taiwán.

"La gestión de los primeros brotes fue un desastre, un fracaso. Creo que la pandemia podría haberse evitado al principio si China fuera transparente sobre el brote y se apresurara a proporcionar la información necesaria al mundo", dijo.

China, por su parte, promueve la idea de que el virus podría no haberse originado dentro de sus fronteras, sino que llegó a través de mariscos y agua contaminada de otros lugares.

