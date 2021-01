Una actriz peruana fue retenida en por un hombre en un ascensor cuando se equivocó de piso

La actriz peruana, Danna Ben Haim, sufrió un hecho de mucho miedo y tensión que se ha viralizado en redes. La mujer durante unos 10 minutos fue retenida en un ascensor por un hombre tras equivocarse de piso. El sujeto que la atrapó fue el exconductor de televisión, Jaime Cillóniz.

Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales de la actriz y dio detalles del momento. El edificio tiene la puerta del ascensor que abre directamente a los departamentos. En contexto, ella tenía una prueba de vestuario. "Cuando me dieron la dirección me dieron el número de departamento equivocado, cuando llegué al edificio y pregunté por el departamento 602 el portero me indicó que no existía y que a quién buscaba. Se lo indiqué y me dijo que esa persona vivía en el piso 11. Me dijo que pasara y me abrió la reja del edificio y me indicó al ascensor. Nunca usó el intercomunicador".

Cuando ella llegó al piso 11, tocó y empujó la puerta que estaba sin seguro. "Al ver que no había nadie en la sala (yo aún en el ascensor) pregunté en voz alta por las chicas que me estaban esperando, nadie contestó. Esperé unos segundos más y salió de un cuarto el hombre del video y me di cuenta que me había confundido de piso. Le dije: "ay, discúlpame, me he confundido de piso" y cerré la puerta del ascensor para regresar al primer piso cuando el hombre abrió la puerta del ascensor antes de que pueda cerrarse".

El sujeto comenzó a acusarla de querer robar su domicilio y le exigía que se identificara. Gritaba pidiendo un papel y lápiz a su mamá quien intentó controlarlo pero no lo logró. Ante el hostigamiento y ver que no la dejaba ir comenzó a gritar hasta que algunos vecinos la ayudaron a salir.