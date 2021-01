La youtuber Nath Campos acusó de abuso al influencer Rix

La youtuber mexicana Nath Campos es tendencia en Twitter en varios países de la región por el video que subió hace pocas horas. En el mismo acusó de abuso sexual al también youtuber Rix tras haber ido a una fiesta juntos.

En el video titulado "Mi historia de abuso", que dura casi una hora, Nathalia narró los hechos que ocurrieron esa noche con Rix y cómo vivió el proceso después del hecho.

“Hace unos años salí de antro con un grupo de amigos con los que usualmente salía de fiesta, prácticamente todos youtubers, personas que conozco desde hace muchos años. Tomé mucho esa noche. Un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa (…) Recuerdo pocas cosas a partir de ahí", comienza Nath en los primeros 30 segundos del video.

“Recuerdo que llegamos a mi edificio y Rix, uno de los amigos que me acompaña esa noche, se ofreció a subirme, porque yo no podía caminar bien. estaba en un estado pesado. Mis otros amigos se fueron. De las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que estaba en mi casa y que Rix se iba a ir, entrar a mi cuarto y quitarme mi jumper para meterme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos ni las piernas, no sé si estaba en shock, no sé qué estaba pasando. Hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo”, relató con la voz quebrantada Nath.

Al día siguiente, "Cuando desperté en la mañana fue gritarle a Rix, qué me dijera que había pasado, que me explicara la situación, le pedí que se fuera, se fue y después me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho y que no quería que me mal vibrara con él".

Al momento de esta publicación, Rix no se ha pronunciado.

La youtuber aseguró entre lágrimas que le daba pena decirle a su familia. "No quería que mis papás me vieran así. Sentí tanto rechazo, me daba miedo quedarme sin amigos, quedarme sola. No tienen idea de las cosas que sentía cuando empecé a aceptar campañas monetarias en las que estaba él para no verme afectada laboralmente”, agregó.

En Twitter, los usuarios se han volcado a publicar sus reacciones ante el video de Nath que supera las 400.000 mil vistas en tan solo dos horas.

