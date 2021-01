Jorge Yunda anunciará nuevas medidas para Quito ante la situación epidemiológica

El Alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunciará nuevas medidas para Quito, decididas en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano, ante la situación epidemiológica y del sistema de salud en la ciudad. Esto tras el informe técnico de la Secretaría de Salud.

En rueda de prensa, Yunda manifestó su "alta preocupación" por el incremento de contagios en la capital ecuatoriana y la situación del sistema sanitario, sobre todo en las UCI por la irresponsabilidad ciudadana.

Según el Burgomaestre las medidas se darán a conocer en las próximas horas y tienen también el objetivo de lograr un equilibrio entre evitar más contagios y darle un respiro en las actividades económicas.

En Quito se relanzará una campaña de salud sanitaria de prevención COVID-19 y se reforzarán los controles debido a un "relajamiento" de las personas.

El Municipio capitalino, además, realizará análisis diario durante 15 días sobre a curva epidemiológica y las medidas que den a conocer que buscan frenar los contagios y preservar el sistema sanitario.

¿Toque de queda?

Yunda fue consultado si las nuevas medidas abarcarán un toque de queda en la ciudad y respondió que no.

"Quito no puede entrar a un toque de queda y a un confinamiento. Más bien se va a relanzar la campaña y reforzar los controles. Pero sí habrá ciertas restricciones de horario que estaremos monitoreando durante 15 días. La ciudad no se puede cerrar, la ciudad no se puede confinar", dijo el Alcalde.

Sobre una Ley Seca, la máxima autoridad capitalina aseguró que "sí tenemos horarios y días establecidos" para el consumo y venta a excepción de las "bebidas de moderación con ciertos horarios de relajamiento".

Movilidad

En cuanto a la movilidad, que es un tema que aqueja a la ciudadanía, Yunda mencionó que los "quiteños merecen una explicación".

"Las estadísticas son contundentes: más del 70% de los quiteños se movilizan en transporte público y solo el 21% posee auto. Este segundo porcentaje (21%) representa los 700.000 vehículos en la ciudad que ocupan el espacio público", explicó. Al mismo tiempo llamó nuevamente a privilegiar el transporte público.

