Joe Biden declaró cuarentena obligatoria de 14 días para todos los que lleguen a Estados Unidos

El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado que todas las personas que tengan previsto viajar a ese país deberán hacerse una prueba de COVID-19 antes de volar y someterse a una cuarentena obligatoria de 14 días al pisar el territorio.

En un discurso transmitido por la cuenta en Twitter de la Casa Blanca, Biden anunció que esta medida es parte de una estrategia con la que su Administración prevé afrontar la pandemia del coronavirus en EE.UU. el más golpeado del mundo por el virus, con 24,4 millones de casos confirmados y 406.196 muertes.

Tune in as President Biden provides an update on the Administration’s COVID-19 response. https://t.co/xFHzMcVRti

— The White House (@WhiteHouse) January 21, 2021