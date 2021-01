Trump deja la Casa Blanca: "Estaremos de vuelta de algún modo"

El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, destacó este miércoles que "han sido cuatro años increíbles" los de su Gobierno y apuntó al futuro al asegurar que volverá "de algún modo", en su despedida horas antes del final de su mandato.

"Estaremos de vuelta de algún modo", afirmó a sus seguidores en la base aérea Andrews, en Maryland, a las afueras de Washington antes de subirse por última vez al avión presidencial Air Force One rumbo a su mansión privada en Palm Beach (Florida).

#20Ene #EEUU Donald Trump sube a bordo del 'Air Force One' para volar a Florida, tras cuatro años como presidente

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó este miércoles la Casa Blanca por última vez como gobernante junto a su esposa, Melania, en el helicóptero presidencial, Marine One, pocas horas antes de la toma de posesión de su sucesor, el demócrata Joe Biden.

Con "My Way" tocando en su ceremonia de despedida, Pres. Trump parte en el Air Force One hacia Florida pocas horas antes de la toma de posesión de Joe Biden.

January 20, 2021