Ministro de Salud critica que candidato haya ofrecido vacunas contra el covid-19 en su campaña

Esta mañana en rueda de prensa, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, criticó el ofrecimiento de vacunas contra la covid-19 hecho por el candidato de la alianza Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz.

En su cuenta de Twitter, Arauz sostuvo haber iniciado conversaciones sobre una vacuna. Sin embargo, Zevallos en una rueda de prensa, criticó el ofrecimiento de Arauz.

Me reuní en Argentina en calidad del futuro Presidente del Ecuador. Hemos iniciado las conversaciones para que la vacuna de Oxford esté disponible según el cronograma presentado. Seremos un gobierno que defienda sus derechos. #AndrésCapacidadYFuturo #DebatePresidencial2021 pic.twitter.com/jY1iGK3dL6 — Andrés Arauz (@ecuarauz) January 18, 2021

"Lo del candidato es una ridiculez, es una ridiculez por dos motivos, el primero porque el señor (Alberto) Fernández, por más presidente que sea de una República (Argentina), no tiene la potestad a no ser que él sea dueño de AstraZeneca y yo me enteraría este momento de disponer de vacunas que le corresponden al pueblo argentino para otros países. A él no le corresponde, le corresponde a la compañía AstraZeneca, esos 4 millones de vacunas yo no sé a quién (le) van a dar, si es que van a aumentarse o disminuirse, pero es muy poco probable y para mí no es correcta esa aseveración. Nosotros sí estamos trabajando con AstraZeneca y no estamos ofreciendo a ningún candidato o peruano o argentino para el efecto. Eso no es correcto, a él no le correspondía hacer eso y esta es una gran mentira que el candidato ha dicho y que se lo desmiento de manera frontal", dijo Zevallos vía virtual.

Ecuador recibe desde hoy las 8.000 vacunas compradas a la farmacéutica Pfizer y comenzarán a aplicarse a trabajadores de primera línea en Quito, Guayaquil, Cuenca, en una primera fase.

