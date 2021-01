El 'irónico' mensaje de Greta Thunberg a Donald Trump por su despedida

La activista ambiental sueca de 18 años, Greta Thunberg, emitió un irónico comentario por la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter.

Thunberg junto con la imagen en que el presidente aborda un helicóptero para dejar la Casa Blanca, escribió: "Parece un anciano muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. Qué lindo ver eso", compartió.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021