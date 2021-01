¿Qué contiene el “maletín nuclear” o “caja negra” entregado al presidente de los EE.UU.?

La entrega de la “maleta nuclear” es uno de los momentos menos publicitados, pero de los más simbólicos e importantes de toda transición presidencial de los Estados Unidos. Desde hace casi seis décadas dos militares con uniformes de gala esperan detrás de unos pilares el momento de la juramentación.

Las películas, sobretodo de Hollywood, han ahondado en la creencia que esta maleta contiene un botón o llave para ejecutar una lanzamiento de armas nucleares. Bruce Blair, miembro del equipo de lanzamiento de los Estados unidos, explicó a BBC que esto está muy alejado de la realidad.

La entrega de la “maleta nuclear” es uno de los momentos menos publicitados, pero de los más simbólicos / Twitter

En el maletín existen protocolos para el ataque y el equipo que necesita para comunicarse con los asesores de mayor rango. Además, cuenta con un plan de guerra gráfico, objetivos, número de muertos y armas a disposición.

Dentro del maletín no solo están los códigos para lanzar un ataque de destrucción masiva, también hay dos libros.

Uno contiene una detallada explicación de los tipos de ataque nuclear que se pueden realizar y otro una lista de "sitios seguros" para que el presidente estadounidense y su familia puedan refugiarse.

¿Quién entregará el maletín a Joe Biden?

Ante la negativa de Donald Trump de asistir a la posesión de su similar, rompiendo 150 años de tradición, nació la duda de quién y cómo se hará la entrega del “maletín nuclear”.

Durante un evento del Centro para el Control de Armas y la No Proliferación, Stephen Schwartz, experto en el maletín nuclear del Bulletin of the Atomic Scientists, explicó que, contrario a lo que muchos piensan, en realidad, existen al menos tres maletas de este tipo.

Schwartz consideró que el Pentágono podría utilizar uno de estos maletines -o preparar uno nuevo- para entregarlo a Biden y activarlo en el momento en que tome posesión.

"Si un ayudante con el maletín acompaña a Trump en el Air Force One a Florida, ese ayudante se retirará de la presencia de Trump al mediodía y regresará a Washington con el maletín", contó Schwartz a CNN.

Desde que se comenzó a utilizar durante el gobierno de John F. Kennedy, el traspaso de la maleta ha sido una parte fundamental, aunque discreta de las ceremonias de toma de posesión en EE.UU.

