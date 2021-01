Artistas exhiben su trabajo en The Collector´s Club Art Gallery

La galería de arte The Collector´s Club presenta una nueva exhibición con arte plástico y visual de la mano de Sylvia Bakker con su colección “El Ecuador a través de la mirada de Sylvia Bakker”, Gabo González con el trabajo fotográfico “Visualización y Abstracción de la Ciudad de New York”, Paul Jauregui con las obras “En tus Manos Señor” y “La Ciudad del Mañana”, Jorge Arce con las colecciones “Interacciones Perceptivas” y “Abstracciones” y Christian J. Bakker con las colecciones “The Beginning” y “Más allá de lo Evidente”.

La muestra de cada uno de los artistas logra consolidar una exhibición única, constituida de obras abstractas, fotografía y paisajismo. La exhibición estará presente en la galería de arte del 6 al 31 de enero del 2021.

#NuevaExhibición Estamos felices de recibir al 2021 con una nueva exhibición colectiva de artes plásticas y visuales…. Publicado por The Collector's Club en Miércoles, 6 de enero de 2021

Sobre la galería:

The Collector´s Club es un espacio que ha sido creado para apoyar a los artistas locales y ser plataforma para exhibiciones nacionales e internacionales. Su eje de trabajo es el arte con propósito, en donde el objetivo principal es profundizar sobre el conocimiento del lenguaje artístico a través de exhibiciones, charlas y talleres con la finalidad de integrar conocimientos y habilidades artísticas en las personas. Los horarios de atención de la galería son de martes a viernes de 10h00 a 18h00 y los sábados y domingos de 12h00 a 16h00

Sobre los artistas:

Jorge Arce

Artista visual, músico y diseñador de sonido ha presentado a lo largo de su carrera artística 35 exposiciones individuales en América y Europa, además de 180

exposiciones colectivas en Perú y Latinoamérica. Ha dictado conferencias de arte y estética en Universidades del Perú y Europa; sus obras forman parte del patrimonio de museos, embajadas, consulados, instituciones culturales y colecciones privadas del Perú y el extranjero.

Sylvia Bakker

Empezó su pasión por el arte desde 1994, sus primeras obras las realizó con la técnica de óleo sobre lienzo y a partir del 2016 se inclina por la técnica del acrílico sobre lienzo, adoptando un estilo distinto de paisajismo, abstracto e impresionismo moderno. Aplica en cada una de sus obras una mezcla interesante de colores y gamas cromáticas únicas, usando sobre ellas siempre el pincel y la espátula. En esta ocasión la artista presenta la muestra “El Ecuador a través de la mirada de Sylvia Bakker”.

Paul Jauregui

Inicia su carrera artística desde 1991, con un impulso a nivel internacional desde el 2002. Ha realizado diversas exposiciones individuales como colectivas, dentro y fuera de Ecuador, además ha participado en ferias internacionales de arte, en muestras del arte ecuatoriano en diversos países al rededor del mundo y representó al Ecuador en la Décima Bienal Internacional de El Cairo en 2006. Desde el 2008 ha venido desarrollando una línea artística que busca una generar una conciencia ambiental. En esta ocasión el artista presentas obras “La Ciudad del Mañana” y “En tus Manos Señor”.

Gabo González

Fotógrafo, graduado en el Instituto Metropolitano de Diseño, Post grado en Argentina en la Universidad de Palermo y en la Universidad de Barcelona, presenta su muestra denominada “Visualización y Abstracción de la Ciudad de New York”.

Christian J. Bakker

Presenta su nueva colección “The Beginning” y “Más allá de lo Evidente” con esta muestra el artista representa su forma de ver el mundo, la naturaleza y la gente desde su visión optimista y amorosa, pero sobre todo desde la felicidad que lo caracteriza. Bakker estudió arte en Ecuador y en los Estados Unidos en The Art Students League and MOMA Museum in New York. Ha presentado exposiciones en su país de origen en las ciudades de Quito, Guayaquil y Otavalo e internacionalmente ha estado en Nueva York, San Diego, Portugal y Madrid. Actualmente sus obras se exhiben en diferentes galerías del mundo. Su trabajo artístico ha sido reconocido en varias ocasiones, en el 2017 recibió el Premio Internacional de las Artes “Artista del Año Europa del Este” otorgado por el Ministerio de Cultura BCA-BELGRADO SERBIA y en el 2015 recibió la Medalla de Oro por el Consejo de la Orden Nacional del Perú de las Artes y la Cultura en Lima – Perú. En esta ocasión el artista presenta “Interracciones Perceptivas” y “Abstracciones”.