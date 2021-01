‘‘Acosador Nocturno” muestra el precio humano del mal

El verano de 1985 fue largo y arduo para el Departamento de Policía de Los Ángeles, pero más específicamente para los detectives de homicidios Gil Carrillo y Frank Salerno. Los socios pasaron la mayor parte de los sofocantes meses en la noche, cazando al notorio asesino en serie y violador Richard Ramírez, alias El Acosador Nocturno.

El director Tiller Russel, cuya carrera se ha construido con documentales de crímenes e historias de fechorías como ésta, quería presentar la narración de una manera que el público pudiera relacionarse con ella. Al humanizar una vez más a las víctimas, y al destacar el número de víctimas que este caso ha tenido en las fuerzas del orden que lo han trabajado, Russel es capaz de hacer eso mientras lleva a los espectadores a un viaje salvaje al estilo del cine negro.

Russell se sentó con Metro para hablar más sobre lo que se hizo durante la filmación de “Acosador nocturno: A la caza de un asesino en serie”.

¿Qué fue lo que te interesó de esta historia?

— Toda mi vida profesional ha estado a la caza de grandes historias de crímenes. Todas ellas tratan sobre la cartografía del submundo criminal y el perfil de los policías, gángsteres y asesinos que habitan y que son ocupantes de ese mundo. Cada vez más a medida que avanzo, siento que estas historias me encuentran, y eso es lo que pasó con esta historia en particular. Obviamente, conocía los contornos de la historia, los titulares y los datos y detalles aproximados de la misma, pero lo que sucedió fue que estaba escribiendo para un programa de televisión y mi socio productor, Tim Walsh, dijo: “Escucha, acabo de ir a cenar con el policía de homicidios que trabajó en el caso del Acosador Nocturno y creo que hay una increíble serie documental en esta historia, ¿quieres ir y sentarte con este tipo?”.

Fui y me reuní con Gil Carrillo y nos sentamos en este antro de la vieja escuela en Los Ángeles y él comenzó a desplegar la historia de cómo fue para él investigar este caso durante ese largo, caluroso y desgarrador verano. Tan pronto como vi lo convincente que era como narrador y lo vívidos que eran sus recuerdos y lo mucho que le había impactado en términos humanos – y no digo sólo como policía, sino como hombre y padre y marido – y lo profundamente que le afectó, pensé que tenía que contar esta historia.

Si no hubieras conocido a Gil, ¿crees que todavía habrías elegido que la historia se contara a través de los ojos de los que trabajaron en el caso?

— La decisión del punto de vista o la perspectiva es una de las decisiones más importantes cuando cuentas una historia como esta. Esta historia tenía una extraña especie de vida después de la muerte en la que, después de que Ramírez fuera aprehendido y llevado al público en un juicio, se creó una atmósfera de circo. No queríamos glamourizar o celebrar a Ramírez de ninguna manera como la cultura popular lo había hecho en cierto modo, por lo que entonces se convierte en una cuestión de quién va a contar la historia.

Obviamente, había unos policías muy convincentes, sacados de una novela de James Ellroy, que la estaban trabajando, así que tenía sentido anclarla en su punto de vista y mostrar el impacto. Se contó de manera formal, pero también mostró cómo les afectaba como seres humanos. Luego también a las víctimas, los sobrevivientes, los miembros de la familia que perdieron a sus seres queridos; es increíblemente deshumanizante lo que le sucede a las víctimas en estas historias donde se convierten en una estadística en la ola de asesinatos o crímenes de alguien más en lugar de ser tratados como un ser humano que ha vivido una vida plena y compleja. Son alguien que vivió, amó y murió, por lo que se hizo importante para nosotros proporcionarles una oportunidad y un foro para que traigan a sus seres queridos a la vida. Luego, por supuesto, también es un mosaico más grande de LA: están estas personas que han sido afectadas por esta historia, así que quisimos que fuera una evocación de la ciudad y sus habitantes.

¿Qué otras decisiones de filmación se tomaron para ayudar a entender el período de tiempo del verano de 1985?

— Toda esta historia es esencialmente nocturna, tiene lugar por la noche, es cuando ocurren los asesinatos, es cuando los policías empiezan a aparecer en las escenas del crimen, y por lo tanto se tomó la decisión de que todo lo que filmáramos fuera nocturno como si fuera una película de cine negro y estuviera ambientado en lugares que podrían ser de 1985. Así que es el aspecto nocturno, así como las locaciones que evocan el tiempo y el lugar.

Del mismo modo, cada decisión se ejecuta a través de eso. Así que, en lugar de usar drones, decidimos qué se vería mejor en 1985. Fuimos y trabajamos con una compañía aérea increíble y luego usamos lentes de época, así que tiene ese aspecto digital y preanalógico. Cada elección fue deliberada para invocar el tiempo y el lugar y la paleta visual de la que surge la historia.

¿Cuáles fueron algunos de los aspectos más impactantes que descubrió en esta historia?

— Hubo un par de cosas… pero esa entrevista con Anastasia Hronas ( sobreviviente del Acosador Nocturno) y lo fuerte que era y lo desgarrador que fue escuchar lo poderosa que era, fue un momento memorable y de gran impacto para mí. Además, lo que no sabía al entrar en esto, y lo que la serie pasa algún tiempo articulando es que paralelamente a los asesinatos, había estas series de secuestros de niños y abusos sexuales que habían ocurrido. Esos casos nunca terminaron de ser procesados o adjudicados, esa pieza nunca había entrado realmente en el rompecabezas de manera significativa. Así que, el paralelo de que un hombre pudiera ser responsable de una serie tan diversa de crímenes es lo que creo que lo hizo tan difícil para las fuerzas del orden.

En general, ¿qué espera que el público se lleve de la serie?

— Para mí, fue una experiencia muy fascinante y emocionalmente poderosa e inesperadamente conmovedora conocer a estas personas y aprender estas historias y reunirlas. Me afectó emocionalmente de maneras que no sabía que iba a entrar en ella. Espero que para las audiencias sea igual de compleja en esa experiencia en la que por un lado es fascinante y por otro lado conmovedora y desgarradora al mismo tiempo. Como cineasta y narrador, para mí se trata de un cuerpo de trabajo, y para cualquiera que encuentre esto apasionante, espero que se muevan para encontrar cosas que he hecho anteriormente y que luego se unan al viaje.

“Acosador nocturno” está disponible ahora en Netflix.