Xavier Hervas desmiente incumplimiento en pagos de pensión alimenticia

El candidato presidencial de la Izquierda Democrática, Xavier Hervas, desmintió estar en mora en el pago de sus pensiones alimenticias.

Esto, luego de que en redes sociales circulara un extracto de su juicio por alimentos llevado por su exesposa, con fecha de 2011.

Es por eso que el candidato se pronunció en redes: "Todo proceso de divorcio conlleva ese tipo de juicios cuando las partes no se logran poner de acuerdo con los montos. Jamás he incumplido con ninguna de mis obligaciones, si así fuera, no podría ser candidato porque la ley no me lo permitiría".

Además, invitó a sus seguidores a no "difundir mentiras que solo intentan dañar", dijo.

La Constitución de la República, en su artículo 113, establece que no podrán ser candidatos de elección popular “quienes adeuden pensiones alimenticias”.

