Wilson Erazo: "Aspiro dejar a la ciudad, en gran porcentaje, con vías de primer orden"

Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo de los Colorados, conversó con METRO para referirse a diferentes temas de la ciudad y contar cómo se ha afrontado la pandemia desde su administración.

¿Cómo afecta la pandemia a la ciudad?

En este momento la situación es crítica. Nosotros hemos hecho frente desde la Municipalidad ya que el ministro de Salud, hasta la fecha, no ha venido a visitarnos. Estamos abandonados por parte del Ministerio de Salud. Hay que entender que nuestros hospitales no solo atienden a los ciudadanos que viven en Santo Domingo, sino a muchas personas que vienen de otras partes como El Carmen, La Concordia, Quinindé y más: no le podemos negar la atención a un ser humano.

Yo he hecho el pedido, por medio del COE cantonal, para que la mesa de salud me autorice a comprar Ivermectina, pero no se me ha autorizado. Necesitamos de alguna forma prevenir. No hay cama en los hospitales; estamos complicados.

En los meses en los que empezó la pandemia, la empresa privada nos ayudó con varios productos que nos permitieron complementar más de 200 mil raciones de alimentos que pudieron llegar a sectores populares de la ciudad. Recientemente la empresa privada ha vuelto a ayudarnos, y hemos recibido en estos días más de 20 mil pruebas de COVID-19, donaciones, ayudas. Además, hemos estado instalando clínicas rodantes por medio del Patronato.

El Gobierno Nacional tiene que poner los ojos urgente en la ciudad.

Cortesía

¿Y las vacunas para el cantón?

Como Municipio hemos pedido que se nos autorice para poder adquirir un número de vacunas para la ciudad, pero de momento no hemos recibido respuesta. Estamos haciendo la gestión y esperamos que se sensibilicen; esperamos que no se olviden de Santo Domingo, así como no se olvidaron de venir a pedir el voto.

¿Cómo avanza el desarrollo de la ciudad?

Dentro de pocas semanas se dará paso a la firma de compromiso de crédito con el EXIMBANK de Corea del Sur, por un monto de 106 millones de dólares. Este valor servirá para terminar la etapa de descontaminación y recuperación de los ríos que cruzan toda la ciudad, al igual que complementar el sistema de alcantarillado sanitario.

Al igual que este proyecto, también está en marcha la primera etapa de lo que será el parque Jelen Tenka (corazón de la selva) que contará con un terreno de 40 hectáreas que permitirá ampliar el promedio de metros cuadrados de áreas verdes que se debe tener por habitante en la ciudad.

Cortesía

¿Cómo avanza el tema de movilidad?

La movilidad es importante para dar forma a la ciudad. En Santo Domingo tenemos alrededor de 70 mil vehículos y es por ello que están en proceso proyectos como los pasos deprimidos en el redondel de la Virgen, que permitirá conectar la vía Quevedo, la calle Galápagos y la vía Chone para darle más fluidez, al igual que el paso a desnivel en la Río Toachi y Quito, que ayudará a que los ejes en donde se desarrolla comercialmente la ciudad tengan una mejor circulación.

Asimismo, vamos a construir un edificio de siete pisos de parqueaderos públicos, debido a que la ciudad no cuenta con un espacio de este tipo. De igual manera estamos implementando zonas azules para que con orden y seguridad los ciudadanos puedan dejar sus vehículos en parqueaderos controlados y monitoreados por parte de la Empresa Municipal de Transporte.

Dentro de unos meses arribarán al cantón más de 100 maquinarias que permitirán seguir con los trabajos. Uno de los siguientes proyectos es la reposición de la carpeta asfáltica del Anillo Vial, que contará con ciclovías, sitios para buses, taxis, etc.

En el tiempo que me resta de mandato aspiro dejar a Santo Domingo, en gran porcentaje, con vías de primer orden.

Cortesía

¿Qué pasó con la Universidad de Santo Domingo?

Lastimosamente el proyecto no depende de la Municipalidad, el proyecto depende del Gobierno Nacional y de la Asamblea. Este fue un ofrecimiento que no se ha concretado, apenas se conformó una comisión técnica de seguimiento pero de ahí se empantanó; lo que queremos es una universidad para las grandes mayorías, para el pueblo en general.

Santo Domingo, ¿una ciudad para la inversión?

Yo quiero decirles a todos los empresarios, en especial de nuestro país, que estamos dando las condiciones adecuadas para poder invertir en Santo Domingo. La ciudad tiene en este momento un déficit de viviendas, es por eso que urbanizadores, constructores de vivienda, planes de interés social, tienen en este momento simplemente que cumplir con las normas técnicas establecidas para poder invertir en el cantón.El Municipio no puede ser un verdugo para estar solo cobrando impuestos.

El turismo es igualmente otro campo que se puede explotar mucho en Santo Domingo, por lo que los empresarios tienen las puertas abiertas para implementar proyectos que ayuden al desarrollo de la tierra donde convive el Ecuador entero.

ALCALDE EXPONE OBRAS 2021 En un espacio de entrevista con Diario Metro Ecuador, el alcalde Ing. Wilson Erazo Argoti… Publicado por Municipalidad Santo Domingo en Jueves, 14 de enero de 2021

Te puede interesar