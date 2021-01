"Pensé que no lo diría nunca": Homónimo de Xavier Hervas en España pide que no lo sigan en Twitter

El periodista europeo, Xavier Hervás, ha pedido en su cuenta de Twitter que no lo sigan ante la confusión con el candidato presidencial Xavier Hervas, de Izquierda Democrática.

"Pensé que no lo diría nunca. Por favor, no me sigáis", escribió el ciudadano español al solicitar a los seguidores y detractores del político. "No quiero decepcionaros. Ah, ¡Viva Ecuador!". También solicitó que no le lancen más cumplidos en la red social porque se "decepciona" al ver que no son para él.

A esto, el presidenciable respondió a su homónimo enviando "saludos".

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó un portal web con la finalidad de que la ciudadanía pueda informarse sobre los Planes de Trabajo de los 16 candidatos presidenciales, asambleístas nacionales, asambleístas para el exterior y parlamentarios andinos que se están postulando para los comicios del 7 de febrero próximo.

La ciudadanía deberá descargar el documento en formato PDF, que se encuentra en el Portal Web al que pueden acceder en https://candidatos2021.cne.gob.ec/ donde podrán acceder tanto desde sus equipos como desde sus dispositivos móviles.

