Las increíbles imágenes que muestran a un raro panda albino en China

Captar a una panda en su entorno natural es sumamente difícil, pero aún si se trata de un espécimen albino. A pesar que las imágenes fueron captadas el pasado año, la Reserva en Wolong revelaron recientemente la grabación.

Se cree que el animal tiene cerca de tres años y ha comenzado a vivir su vida independientemente de su madre. A través de cámaras con sensores de movimiento la Administración de la Reserva Natural pudo observar el desarrollo del raro animal.

La primera vez que el panda albino fue captado en video fue en 2019. En aquella ocasión el mamífero seguía bajo el cuidado de su madre.

Aunque es extremadamente raro, los animales albinos pueden surgir entre numerosos grupos de vertebrados. La mutación genética evita que se sintetice la melanina, el pigmento responsable de dar color a la piel de los humanos y los animales.

See the world’s only WHITE giant #panda! This video was released by the #GiantPanda National Park Administration on Friday, captured by a surveillance camera in February 2020. 🐼 pic.twitter.com/iLbX1DvcTB

— China Daily (@ChinaDaily) January 16, 2021