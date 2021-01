Elecciones 2021: esto pasa si gana el nulo en los próximos comicios

El próximo 07 de febrero se celebrarán las elecciones presidenciales en Ecuador. Además, se elegirán a asambleístas y parlamentarios andinos para el período 2021-2025.

Más allá de las dignidades que los ecuatorianos habilitados para votar deben escoger también aparece el nulo como una opción real. Según el último informe de la encuestadora Cedatos, el 66,4% de los hogares encuestados están poco o nada interesados en las elecciones de este 2021; el informe añade que si no voto no fuera obligatorio el 58% no acudiría a las urnas.

Las elecciones presidenciales serán el próximo 07 de febrero / Internet

La indecisión y la carencia de certezas por parte de los 16 candidatos a la presidencia han permitido que los ecuatorianos opten por el nulo, pero ¿qué pasa si gana?

Según el artículo 147 de las Ley Orgánica Electoral se declararía la nulidad de la elección específica en caso que el voto nulo se imponga a los candidatos. La ley señala que se deberá proceder a anular dicha elección.

Se puede llegar a tomar tal decisión en el caso que “los votos nulos superen a los votos de al totalidad de candidatos o candidatas, o de las respectivas listas, en una circunscripción determinada para cada dignidad”. En otras palabras, el nulo tendría que sacar más voto que todos los candidatos juntos.

¿Cuándo un voto es nulo?

Será considerados votos nulos los que contengan marcas por más de un candidato o binomio. También se declara un voto nulo cuando el elector o electora marque una número de casillas mayor al total de candidatos y candidatas que correspondan a una determinada circunscripción.

También se considerará nulo cuando lleven esta palabra o similares en la papeleta. Las tachaduras también serán consderadas como nulo.

A través de los últimos años la indecisión del voto a aumentado. Según Cedatos hasta noviembre de 2020 había una indecisión del 33,2%. Un año antes, en octubre de 2019, 34,3% de los encuestados decían sí saber por quién votar.

Votos nulos no se suman a ningún candidato

En las elecciones en el Ecuador, los votos nulos no se suman a ninguno de los candidatos. Los resultados electorales se proclaman con votos válidos, y los nulos y los blancos no cuentan como tal.

