Críticas a Salt Bae por haberse colocado la vacuna contra el COVID-19

El chef turco, Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae, publicó en su cuenta de Instagram, que recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esto generó comentarios de todo tipo en las redes sociales. Los seguidores comenzaron a escribirle que va a morir, mientras que otros no estuvieron de acuerdo que una persona que no esté en riesgo reciba esta inmunización.

En los videos que compartió en su red social se puede ver que está dentro de un hospital público. El chef de los 'famosos' está vestido como siempre aparece en sus redes sociales y sus gafas que los caracterizan. Además no usa mascarilla.

Por su parte, la médico que lo atiende, le indica todo el procedimiento que se llevará a cabo para colocarle la vacuna. Se ve que le toman sus signos vitales. El video muestra la vacuna y el momento exacto en el que lo colocan.

"Wow" fue la reacción que hizo el Chef cuando terminó la inmunización. Además comentó que está "perfectamente bien". Sin embargo, en los comentarios, sus seguidores le dicen que va a morir después de recibirla. "Descansa en paz" le comentan la mayoría de seguidores.

Por otro lado, en la cuenta de Twitter, usuarios reclamaron que una celebridad haya accedido a la vacuna, cuando han informado que se dará prioridad a personal de primera línea y adultos mayores.

"Entonces, ¿cómo se vacuna el chef Salt Bae?" escribe una usuaria.

So how does the Saltbae chef get vaccinated?!

Otra usuaria escribió: ¿A Salt Bae, se le considera un trabajador esencial porque, de lo contrario, los futbolistas no tendrán dónde comer en las vacaciones que no deberían tomar?

Is he considered an essential worker bc otherwise footballers will have nowhere to eat on the vacations they should not be taking?

— Lee (@leiladaisyj) January 18, 2021