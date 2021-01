Álvaro Noboa hizo su propio "debate presidencial" en solitario, pese a que su candidatura no fue avalada por el CNE

El empresario guayaquileño, Álvaro Noboa, hizo su propio "debate presidencial" en solitario este fin de semana cuando se realizó el obligatorio por el del Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que su candidatura no fue avalada por el organismo.

Este sábado por la tarde, Noboa transmitió en Facebook desde un jardín, solitario, y en un podio para presentarle a los ecuatorianos sus propuestas electorales. El video dura un poco más de seis minutos y en el mismo contesta unas cuatro preguntas que le realiza el periodista Steeven Macías.

Cuando al empresario le preguntan por qué quiere llegar a la presidencia, éste responde: "Para agradecerle a Dios, que me ha dado tanto en la vida, y para ayudar al pueblo ecuatoriano sobre todo a los pobres que están viviendo un pésimo momento", dijo.

Entre sus propuestas está en transformar las leyes en el Ecuador para convertirlo en un país liberal.

“Tenemos la fuerza para imponer el precio del banano, del maíz, del camarón, así como Arabia Saudita, la fuerza de imponer el precio del petróleo”, dice Noboa.

Por otro lado, el empresario aseguró que "hay una trinca llena de corrupción que no quieren que llegue al poder. Me lo hicieron en 1998. Prefieren al comunista más grande, pero no a Noboa”.

También cuestionó la llegada de las vacunas al Ecuador. “Mi médico en Nueva York ya se vacunó, pero acá no llega ninguna vacuna".

