Alcalde de Latacunga y Gobernador de Cotopaxi dieron positivo a COVID-19

El Alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, y el Gobernador de Cotopaxi, Rafael Maya, dieron positivo para COVID-19. Así se informó mediante comunicados del Municipio y la Gobernación en redes sociales.

"Desde el inicio de la pandemia el Burgomaestre se ha mantenido trabajando en territorio, sin embargo, por su estado de salud se aislará responsablemente", dice la misiva del Municipio.

Son tiempos muy difíciles para el mundo, para el Ecuador y para mi ciudad. Lamentablemente esta ocasión me tocó a mi. Debo informar que he dado positivo a la prueba de Covid y desde este momento me aislaré responsablemente; por favor 🙏🏻 tengan mucho cuidado. Saldremos de esta 😔

— Byron Cardenas Cerda (@ByronCardenasCe) January 18, 2021