Principal epidemiólogo de EE.UU. advierte del surgimiento de cepas más nefastas

Anthony Fauci, principal epidemiólogo de Estados Unidos, advirtió este domingo sobre el surgimiento de mutaciones de coronavirus más nefastas. En un diálogo con un programa de NBC señaló que estas serían diferentes a la del Reino Unido.

Según el especialista, se están examinando con mucho cuidado dos nuevos subtipos detectadas en Sudáfrica y Brasil. Él comentó que la gente debe darse cuenta que hay más de una cepa mutante como la Reino Unido.

Sin embargo, Fauci indicó que no quiere que la gente entre en pánico con sus declaraciones.Esto no quiere decir que no debemos tomar en serio estas mutaciones o variantes.

El experto recalcó, respecto a la variante de Reino Unido, que está variante no es más virulenta o te enferma más. "Tenemos que tener cuidado porque, cuantos más casos tengamos, más hospitalizaciones tendremos. Y cuantas más hospitalizaciones, más muertes", resalta.

Anthony Fauci, principal epidemiólogo de Estados Unidos / Getty Imágenes

Qué pasa con la vacuna

Anthony Fauci señaló que el aparecimiento de nuevas mutaciones conducen a analizar con atención si las mismas reducen el impacto de la vacuna. Por ende, estos estudios llevarían a tener modificaciones con la única arma contra el coronavirus.

Semanas atrás el especialista comentó a CNN que lo peor está aún por llegar debido a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. "Estamos en un momento crítico. Podría haber más presión sobre el sistema con un repunte postvacacional”.

Experiencia

”Lo único que me pasó fue seis o diez horas siguientes a la vacunación, cuando empecé a sentir un poco de dolor en el brazo. Duró unas 24 horas, quizá algo más. Después desapareció por completo. No he sufrido ningún otro tipo de efecto nocivo", ha explicado tras aplicarse la vacuna.

Anthony Fauci, principal epidemiólogo de Estados Unidos / Getty Imágenes

Te puede interesar