Debate presidencial: propuestas para relaciones internacionales y derechos humanos

Los 16 candidatos presidenciales participaron desde las 20:00 de este domingo 17 de enero del 2021 en el encuentro Ecuador Debate 2021, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante el evento, que se desarrolla en Guayaquil, los aspirantes a Carondelet expondrán sus propuestas.

El debate obligatorio se transmitió por cadena nacional y cuentas oficiales de las redes sociales del CNE. El espacio será conducido por los periodistas Ruth del Salto y Andrés Jungbluth.

Esta es la segunda jornada, que tuvo su primer espacio el sábado 17 de enero. El diálogo con los presidenciables durará tres horas.

Xavier Hervas

Las mujeres sean parte visible de nuestro Estado Ecuatoriano y de nuestro desarrollo.

Formemos a nuestros niños y niñas en respeto a la mujer. Son estadísticas alarmantes las que tenemos en el país.

Yo no estoy a favor del aborto, pero si estoy a favor de la vida de la mujer ecuatoriana.

Gustavo Larrea (Cuota política)

El país debe tener buenas relaciones con todos los países del mundo. No solo para aumentar nuestra exportaciones, sino para luchar por la paz en el mundo, para luchar por calentamiento global.

Por lo tanto, la carrera diplomática debe ser eso. Profesional al mando de nuestras relaciones internacionales. El Ecuador requiere, hoy más que nunca, apertura con el planeta entero.

Hay que respetar la carrera de los trabajadores del Estado. No es posible que en nuestro país se siga prohibiendo ese derecho a organizarse. Por lo tanto pleno respeto a las carreras en toda la administración pública.

Los mejores evaluados deberán ocupar las mejores posiciones.

"El país exige cambios profundos, pero cambios de verdad no cambios para que nada cambie"

Lucio Gutiérrez

Yo deje un Ecuador boyante, ahora encuentro un Ecuador que está en el piso.

Cuando no se roba la plata, cuando un presidente da ejemplo alcanza el presupuesto para todo. Piensen, hoy se necesita un presidente con experiencia.

Quiero invitarle a los jóvenes que pregunten a los candidatos del Blockchain.

El Ecuador necesita un presidente honrado, un presidente patriota como yo lo demostré.

Pedro Freile

Hoy por hoy la mayor fuente de corrupción viene desde el nivel jerárquico que ha cooptado todos los espacios. Planteo un desafío al sistema.

Durante mi Gobierno no pagará impuestos el sector de turismo. No se puede cobrar impuestos a ecuatorianos, que hoy por hoy, no pueden ponerse de pie.

No se si ustedes se aburrieron, al igual que yo, de todas estas propuestas.

Gerson Almeida

Creo que es tiempo de llamar a las cosas blancas, blancas y a las cosas negras, negras. Nosotros somos el único movimiento pro-vida por convicción.

Tenemos que proteger la vida en todas las instancias. Vamos a garantizar la vida.

El Ecuador debe garantizar la vida desde la concepción. El violador debe ser agravado, pero la vida se defiende.

Ximena Peña (libertad de expresión)

Desde mi Gobierno vamos a respetar ese trabajo de informar a los ecuatorianos. Lo primero que debemos hacer es respetar la Ley de Comunicación, también es importante garantizar su labor y la necesidad que los medios de comunicación garanticen la contratación de la diversidad.

Tenemos que trabajar por un estudio plurinacional. Haremos esfuerzo para transversalizar políticas. Vamos a declarar en emergencia en sistema de defensa de derechos de nuestras niñas y mujeres.

Nos jugamos el futuro del país; le apostamos al continuismo o retomamos un modelo de transformación.

El Ecuador no está quebrado, está mal administrado. Más de lo mismo no, rompamos este esquema. Pongamos a la familia donde debe estar. Dios, Patria y libertad.

César Montúfar (violencia a la mujer)

Tenemos que luchar todos para prevenir y erradicar la violencia con la mujer. Por eso en mi Gobierno vamos a implementar este plan.

Vamos a trabajar para que la violencia no se realice en los espacios escolares, el Ecuador tiene que ser un país de gente pacífica. Vamos a erradicar para cambiar la cultura que persigue a personas con géneros diferentes.

No estoy de acuerdo con la pena de muerte, no creo que el endurecimiento de penas sea la solución a los problemas.

El Ecuador es un país de gente honorable, no podemos ser gobernados por delincuentes y sus cómplices. No podemos seguir manteniendo que la corrupción es algo normal.

Guillermo Lasso (Socios comerciales)

Ecuatorianos, tenemos que hablar de comercio e inversión. En ese mundo hay más ahorro que lo que hay en Ecuador, tenemos que traer esa inversión. Por eso creo que debemos abrir la economía al Ecuador. Más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador.

Debemos crear un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Así mismo buscaremos un tratado con China, Corea del Sur y otros países del mundo.

Hay que abrir mercados, primero, para generar oportunidades.

Escoges la alternativa de aquellos del pasado, de aquellos que plantean ideas ridículas o la alternativa de aquellos que pensamos que el Ecuador tiene salida, finalizó Lasso.

Guillermo Celi

Será fundamental las relaciones internacionales abiertas. Tenemos que tener relaciones y abrir el Ecuador al mundo.

Hay que promover las zonas francas. Vamos a proteger las Galápagos, para eso hay que tener alianzas con Estados Unidos, con la Unión Europea.

Policías cuenten conmigo, vamos a desarmar a la delincuencia.

Nosotros no seremos un Gobierno con un club de amigos. Soy un humanista, que perseguimos el modelo responsable. La mujer ecuatoriana será el centro de nuestro Gobierno, también nuestro apoyo contundente a las personas con discapacidad.

Vamos a sacar al Ecuador adelante con la verdad. Ecuatorianos, sí podemos, vamos a llegar a la segunda vuelta con tu apoyo, finalizó Celi.

Giovanny Andrade (embarazo adolescente)

El Ecuador respeta la vida, el Ecuador sobretodo las cosas respeta los derechos de cada uno de los seres. Debemos ver cómo está cada familia, regularizada, mirada desde el Estado ecuatoriano.

Debemos ver por qué los niños tienen relaciones tan tempranas. Debemos precautelar la niñez.

El presupuesto que destinaremos a este tema es de 3 mil millones de dólares. Endureceremos las penas, para que ese delincuente (violador) se quede en la cárcel de por vida.

Ecuatoriano, piensa bien tu voto. Necesitamos que veas otro camino para un nuevo amanecer, añadió Andrade.

Carlos Sagnay

Ecuador necesita abrirse a todo el mundo. Nosotros necesitamos tener convenios con todos los países.

En lugar de tener tres ministerios los incluiré en uno solo.

Con el voto de aquellos que prefieren la luz antes que la oscuridad, con el voto de los marginados, la opresión de la oligarquía terminará.

Isidro Romero (Yasuní y etnias que viven en este lugar)

En mi Gobierno todos los ecuatorianos van a tener las mismas oportunidades. Lo que queremos es un país unido, solidario y productivo.

Mi relación va a ser con todos los países, Maduro es una persona que debía abandonar Venezuela. El venezolano que no tiene ningún trabajo o actividad le daré 24 horas para que salga por el norte o sur de la frontera.

Hay una verdad, yo debería estar dedicado a actividades de vacaciones. Yo me he lanzado a ser candidato porque quiero servir a los ecuatorianos 4 años de mi vida. Yo no soy político, soy un empresario y tengo un sentimiento grande, sobretodo para los pobres de este país. Yo no seré vuestro presidente, seré vuestro amigo.

Juan Fernando Velasco

Somos un país que necesita los recursos, tenemos que encontrar las alternativas para que los ecuatorianos aprovechen de este recursos. Las decisiones e toman de maneras consensuadas y participativas.

La responsabilidad con el medio ambiente, es una responsabilidad que compartimos todos. Lo que hoy hacemos en este set de televisión tiene un impacto ambiental.

Yo creo que el próximo presidente de la república, además de ser capaz debe ser honesta que entienda a la gente.

Andrés Arauz

Hemos visto como los derechos a las alud han sido borrados, los derechos de los trabajadores ecuatorianos han sido ignorados. Nosotros vamos a devolverte la dignidad, por eso no se confundan.

Nos han robado todo, hasta la 35 nos han robado.

Ecuatorianos tenemos que enfrentar la pandemia con técnica, con responsabilidad.

Me comprometo a trabajar por mi hijo, por nuestros hijos.

Yaku Pérez (integración latinoamericana)

Todos los proyectos deben ser respetados y apoyados. A grandes problemas, soluciones globales. Es importante implementar el tratado de Tokio, el acuerdo de París.

En nuestro Gobierno vamos a llamar a una consulta popular, para saber si ustedes consienten la explotación minera en cabeceras de ríos.

Vamos a crear la cooperativa del migrante, merecen un trato especial.

No queremos cantidad de asambleístas, queremos calidad de asambleístas.

Les invito, en minga, a soltarnos de las ataduras del pasado. Insisto, vamos a la reconciliación,

Paúl Carraco (alfabetización digital)

Creo que hay que regular lo de los famosos trolls. Es un tema importante, es un tema que tiene que tratarse en el Gobierno nuestro.

Son hermanos que vienen a buscar trabajo y compiten con los ecuatorianos. Nosotros vamos hacer un censo sobre el tema de los hermanos migrantes. Los delincuentes que han ingresado al país serán deportados en nuestro Gobierno.

Lo primero que debemos hacer, mediante un censo, que hermanos venezolanos tiene trabajo, quienes tienen hijos. Pero quienes tienen pasado judicial, tienen que ser deportados inmediatamente del país.