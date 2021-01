Elecciones 2021: las propuestas de los candidatos para el empleo y economía

Guayaquil es sede del Debate Presidencial 2021, este 16 y 17 de enero. El evento, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), será transmitido en cadena nacional a las 20:00 y contará con la participación de los 16 candidatos que contienden para llegar a Carondelet.

Para el acto, se dividió la participación de los 16 candidatos en 2 bloques de 8, cada día. El Comité Nacional de Debates preparó un banco de 64 preguntas con base en los ejes temáticos aprobados por el Pleno del CNE.

Los ejes que abordarán los candidatos en el debate son: economía y empleo; relaciones internacionales y derechos humanos; educación, salud, grupos vulnerables; y corrupción e institucionalidad democrática.

Paúl Carrasco

Ofrece amnistía bancaria, además 750 mil empleos en cuatro años. Se bajará los impuestos en el sector agrícola.

Si un emprendimiento requiere mano de obra pondremos ahí a jóvenes con sueldos subsidiados

Yaku Pérez (políticas para la agricultura)

Quiero decirles que históricamente el Ecuador ha sido un país agrícola. Por eso vamos a dedicar todo el esfuerzo necesario para el sector agropecuario, mientras otritos tratan de comprar tu voto ofreciéndote mil dólares.

Vamos eliminar el impuesto a la salida de divisas.

Yaku indicó que se exonerará al ámbito agropecuaria de aranceles para la compra de maquinaria

Andrés Arauz (Evasión tributaria)

Mil dólares a un millón de familias en la primera semana se nuestro Gobierno. Mi trabajo será generar trabajo para ustedes.

Con medidas técnicas, evitar la sobre-facturación, evitar las empresas fantasma, señaló Arauz sobre evitar la evasión tributaria.

Juan Fernando Velasco

Uno de los principales problemas que tiene nuestro país es la falta de confianza. La deuda hay que pagarla, la tenemos que pagar todos los ecuatorianos. Siempre buscando que los que más tiene sean los que más paguen.

Creemos en tributos progresivos, en ese sentido debemos revisar la carta con el FMI.

Isidro Romero (Modernización de la refinería)

Yo creo que el Ecuador, si no reactivamos la economía, no vamos a marchar. Ecuador es un país riquísimo tiene grandes cosas y hay gente muy pobre. Vamos a reactivar la economía con la agricultura. Nadie debe vender las compañías del Estado.

Debemos ser eficientes, la ineficiencia es lo que nos ha traído la desgracia. Creo que el Ecuador es un país muy rico, muy mal manejado. Si no producimos vamos a morir

Carlos Sagnay

Nuestro problema de no tener inversión extranjera directa es porque tenemos mucha incertidumbre y no es un país competitivo y es demasiado caro. Reducir la tasa de interés a niveles internacionales.

Geovanny Andrade

Es la era del cambio, necesitamos cambiar la era petrolera y ahora ver una era minera.

El subsidio al combustible tiene que mantenerse, debemos respaldar al pueblo. No debemos quitarle lo único que tiene.

Guillermo Celi

Estamos viviendo un momento duro. Vamos a bajar el IVA del 12 al 8%. Vamos a generar un fondo de reactivación económica Vamos apoyar con capital de operación, vamos a reactivar a quienes hayan caído en la central de riesgos.

Será fundamental sacar a los ecuatorianos que han ingresado a la central de riesgos. Una vez que saquemos a los ecuatorianos (central de riesgos) vamos a inyectar un crédito con la banca públicay la Senescyt será el ente encargado de capacitar.

Hay que decir la verdad a los ecuatorianos, aquellos que te proponen dinero te están mintiendo.

Guillermo Lasso

Una buena economía es como un avión que tiene dos motores para volar muy alto. No hay subir impuesto, hay que bajar determinados impuesto, hay que aumentar la producción petrolera. Hay que aprovechar los minerales que tiene el Ecuador.

Por esos necesitamos un gobierno del cambio, alguien que tenga experiencia que permita facilitar el emprendimiento, crear empleo.

¿Cómo bajará la tasa de interés?

Tenemos que poner en orden al economía y tenemos que bajar el riesgo país. Yo se como hacer, se como bajar la tasa de interés. La economía publica está averiada.

Lasso indicó que se dará crédito a al campesino con el 1% de interés. "Dos millones de empleos en los próximos años"

César Montúfar ¿Va a respetar el acuerdo con el FMI?

Mi gobierno será uno que fortificara con los organismos internacionales. Por mi parte, en nuestro Gobierno vamos a mantener y respetar ese acuerdo con el FMI y vamos a renegociar ciertos acuerdos. Vamos a mantener el IVA. Vamos a realizar una reformas tributaria.

Los ricos, los millonarios tienen que pagar más.

Impuesto al patrimonio

El impuesto es a los millonarios no a las empresas

Ximena Peña

Existen un consenso nacional para mantener la dolarización. Vamos a mantener el impuesto a la salida de divisas. Una de las grandes preocupaciones es el empleo, 7 de cada 10 ecuatorianos no saben como llevar el pan a la mesa.

Estamos enfrentando una crisis económica sin precedentes.

No es coincidencia que los ecuatorianos se vayan de la ruralidad. Obviamente tenemos un modelos de desarrollo iniquitativo.

¿Qué haría su gobierno para la creación de empleo?

El Gobierno no genera empleo, por eso como Gobierno garantizaremos ciertas condiciones, generar certezas al sector privado. En el país si no existe un consenso no podemos garantizar esa estabilidad para generar empleo e inversión.

Gerson Almeida ¿Cómo parar la minería ilegal?

Este es el tiempo que el ecuatoriano debe comenzar a repensar la economía. El Ecuador por plantear modelos y modelos está como está. Nosotros entendemos que la economía se genera a través del trabajo. La riqueza en el Ecuador se conseguirá a través del trabajo.

El petróleo debe ser una fuente residual. El Ecuador debe activarse

No entiendo cómo se pueden ofrecer reducción de tasa de interés. Nosotros ya hemos hablado con empresas para promover el tren multinodal. Esto asegura la reducción de intereses.

Pedro Freile

Si debemos usar el petróleo, debemos pensar fuera del molde. Es necesario que la competencia nos ayude a regular los costos que ahora pagamos.

El estado tiene una función social y el sector privado de asumir riesgos.

Nuestra propuesta es simple, tenemos un plan detallado para lograr recursos en 10 meses.

Lucio Gutierrez ¿Qué incentivos para derechos de la naturaleza?

Patriotas ecuatorianos es el momento de tomar decisiones radicales o sino el Ecuador no va cambiar. Conmigo la inversión extranjera era mayor a varios países de Latinoamérica, yo deje dinero ahorrado y se robaron la plata.

No seré un presidente florero, tomaré decisiones radicales.

Nosotros seremos siempre respetuosos de la naturaleza impulsaremos industria económicas como la del cañamo. Radicalmente recuperaremos la plata robada.

Problemas ha habido toda la vida, aquí se necesita un presidente que tome decisiones. Cuando Lucio fue presidente la pobreza se redujo. Vamos a bajar los mega-sueldos

Gustavo Larrea (Movilidad humana)

La crisis económica 8feriado bancario9 le llevo a un descalabro económico y la salida no implico que nuestro país se enderezarse al desarrollo económico. Hemos vivido de tener un buen precio del petróleo, pero no hemos vivido de nuestro desarrollo.

Larrea indicó que se hará un salto a la agroindustria.

La fortaleza de nuestro país es la industria agropecuaria. La fuerza de nuestra nación es su riqueza Sostener la dolarización implica mejorar la competitividad y hacer cambio urgente en la economía.

Xavier Hervas (sostenibilidad fiscal)

Cómo salimos de las deudas: trabajando. Tenemos que inyectarle liquidez para financiar el presupuesto del Estado. Nosotros hemos dicho que no vamos a subir a ningún impuesto.

Nuestra propuesta es abrir al Ecuador al mundo. Nuestro país tiene una oportunidad única porque somos el único país del mundo donde podemos sembrar y cosechar todos los días del año. Necesitamos un liderazgo honesto.

Hablamos de inyectar liquidez al artesano, ala mujer ecuatoriana, al campesino. Necesitamos que ese emprendimiento se refleje en la economía. Hace falta industria en nuestro país, hace falta industria petrolera.