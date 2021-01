Elecciones 2021: candidatos denuncian irregularidades en organización del debate presidencial

El sábado 16 y domingo 17 de enero se realizará el debate presidencial obligatorio donde participaran los 16 candidatos a la presidencia del Ecuador. Las respectivas jornadas se celebrarán en Guayaquil y serán transmitidas en cadena nacional a partir de las 20:00.

Previo al debate, varios candidatos han denunciado irregularidades en la organización del mismo. Entre los políticos que se han pronunciado destacan Andrés Arauz, Xavier Hervas e Isidro Romero.

El candidato por el movimiento UNES indicó mediante una carta pública rechazó el cambio de un moderador a última hora, carencia de un reglamento definido y recalcan que el CNE ha cambiado reiteradamente los ejes del debate. Andrés Jungbluth sería el único moderador.

Según Arauz esta sería un acto desesperado para frenar la victoria de su partido político. “Esto no ayuda ni contribuye a un diálogo franco, mucho menos a una buena organización de un acto transcendental”, publicó el economista.

Denuncio al mundo las irregularidades del CNE en la organización del Debate Presidencial, prueba de la poca responsabilidad para afrontar con eficiencia un evento central del proceso electoral Aquí nuestra postura y reclamo: pic.twitter.com/SgvBW8R8yA — Andrés Arauz (@ecuarauz) January 16, 2021

Xavier Hervas indicó que horas antes no existen los parámetros necesarios respecto a tiempo de respuesta y replica. Él también comunicó las inconsistencias en los videos de presentación y el moderador a cargo.

Es una vergüenza que el @cnegobec, la institución encargada de promover el fortalecimiento de la democracia, mediante la organización de procesos electorales no tenga un #debate bien organizado. pic.twitter.com/J8yXOKqMtI — Xavier Hervas (@xhervas) January 16, 2021

Isidro Romero Carbo alegó que el CNE ha mostrado incapacidad ya que el reglamento recién fue enviado a las 17:00. “Qué podemos esperar de que se respete la voluntad popular”, escribió vía Twitter.

Por su parte, César Montúfar cuestionó el reclamo de Arauz y se preguntó si una vez más el candidato del correísmo no se presentará a un debate presidencial. ¿Y vas a ir o no Andrés Arauz? ¿ O nuevamente te vas a esconder en pretextos para no dar la cara y no debatir?.

¿Y vas a ir o no @ecuarauz? ¿O nuevamente te vas a esconder en pretextos para no dar la cara y no debatir? https://t.co/gfSXm0E7hL — César Montúfar (@CesarMontufar51) January 16, 2021

Otros candidatos como Yaku Pérez y Guillermo Lasso no presentaron algún tipo de reclamo, sin embargo, invitaron a sus seguidores a seguir el debate a través de las páginas oficiales.

Tras un sorteo, se definió que en el primer bloque del sábado 16 de enero estarán: Guillermo Lasso, César Montúfar, Ximena Peña, Gerson Almeida, Pedro José Freile, Lucio Gutiérrez, Gustavo Larrea y Xavier Hervas.

El segundo bloque lo integran Guillermo Celi, Giovanny Andrade, Carlos Sagñay, Isidro Romero, Juan Fernando Velasco, Andrés Arauz, Yaku Pérez y Paúl Carrasco. Para el programa del domingo 17 de enero, el orden de participación de los bloques se invierte.

