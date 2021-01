El contundente mensaje del creador de Telegram ante migración de usuarios de WhatsApp

WhatsApp, filial de Facebook, cometió un grave error tras el anuncio de sus nuevos términos y condiciones lo cual derivó en la migración de sus usuarios. Durante la semana pasada cientos de millones de personas han descargado Signal y Telegram, convirtiéndose en las dos app más populares del mundo.

Ambas aplicaciones se valieron del “ataque” a la privacidad de WhatsApp para captar seguidores, las dos plataformas tiene cifrado de extremo a extremo y encriptación de mensajes.

El martes, Telegram dijo que había incorporado a más de 25 millones de usuarios durante los últimos tres días, alcanzando la cifra de 500 millones de usuarios. Tan solo el lunes, Signal incorporó cerca de 1,3 millones de usuarios, después de promediar apenas 50.000 descargas por día el año pasado.

Ante estas abismales cifras, el creador de Telegram, Pável Dúrov, publicó un mensaje ante este hecho histórico dentro de las empresas de mensajería digital.

"Es posible que estemos presenciando la migración digital más grande de la historia de la humanidad", dijo el desarrollador ruso. Dúrov aseguró que su plataforma ha sumado usuarios de manera masiva.

Él agregó que los canales confirmados siempre cuentan con "una marca de verificación azul" y confesó "sentirse honrado de que los líderes políticos, así como numerosas organizaciones públicas, confíen en Telegram para combatir la desinformación".

Mensaje a WhatsApp

"A diferencia de otras redes, Telegram no utiliza algoritmos no transparentes para decidir si un suscriptor verá el contenido al que se suscribió o no. Como resultado, los canales de Telegram son la única forma directa para que los líderes de opinión se conecten de manera confiable con sus audiencias", aseguró.

El “boom” de Telegram y Signal podría avivar el debate sobre la encriptación. La misma ayuda a proteger la privacidad de las comunicaciones digitales de las personas, pero puede obstaculizarles a las autoridades las investigaciones de delitos porque las conversaciones están ocultas.

