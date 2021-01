El error en las papeletas presidenciales le costará al país $561 960 mil

El pasado miércoles 13 de enero, el Consejo Nacional Electoral, presentó la papeleta presidencial y de asambleístas, pero no se dieron cuenta que estas tenían un error que ahora al país le costará $561 960.

Los consejeros con la presidenta del CNE, Diana Atamaint visitaron las instalaciones del Instituto Geográfico Militar (IGM) como parte de los avances del proceso electoral.

Atamaint confirmó que el IGM había avanzado con la impresión de 6'244.000 papeletas con los casilleros de 16 binomios presidenciales, correspondiente a un 47,64%.

En los términos del contrato de impresión firmado entre el órgano electoral y el IGM, cada papeleta (candidatos presidenciales) tiene un costo de $0.09 centavos. Esto quiere decir, que los 6 millones de documentos impresos que serán quemados representan unos $561.960.

El candidato a la presidencia del movimiento Amigo, Pedro Freile, se dio cuenta de este error pues en su casillero estaba un logotipo equivocado: consta la imagen que tiene la leyenda "MEJOR EC", nombre con el que se pretendió inicialmente inscribir a la organización política que apoya a Freile y que estaba relacionada con el movimiento político provincial que creó el exlegislador Daniel Mendoza, sentenciado por corrupción.

Freile informó que presentará una denuncia en la Fiscalía este lunes 18 de enero de 2021. "El error en la papeleta podría ocasionar nulidad sustancial, es decir, afectar la validez de todo el proceso", comentó el candidato de 48 años,

"Vamos a denunciar penalmente, aunque no hubiese sido un caso relativo de nuestra candidatura, porque lo que se hace con ese error, no solo es gastar mal el dinero de los contribuyentes -cabe recordar que nosotros no usamos dinero del Estado en esta campaña,- el problema es que si no se rehacen esas papeletas probablemente se pueda nulitar el proceso", dijo el postulante.

La noche del 13 de enero, durante una plenaria del CNE, su presidenta, Diana Atamaint, se refirió a este hecho y se quejó de que este "error no puede pasar por alto", por lo que se procedió a "separar a los funcionarios responsables". Aunque no dijo cuántos servidores fueron desvinculados.

"El error será corregido y las elecciones generales no se suspenderán. Garantizamos al país que la elección se realizará y nos encontramos corrigiendo este error", anotó Atamaint.

Te puede interesar: