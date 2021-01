Camas, postes de baile y jaulas: Más de 100 personas arrestadas en fiesta swingers en Los Ángeles

Parece que a muchos les importa poco la pandemia por el COVID-19. Y es el caso de más de 100 personas que fueron arrestadas durante una redada policial en una en fiesta swingers (donde las personas participan en un intercambio de parejas) realizada en Los Ángeles, California.

El festejo 'solo para adultos' se llevó a cabo en un almacén el sábado. En el lugar, los agentes que detuvieron el evento ilegal hallaron camas, sillones, postes de baile y jaulas colocadas en pedestales.

En las imágenes se observa que los infractores, cuando desalojaban el sitio, estaban con poca ropa y se cubrían el cuerpo con sábanas; sin mascarillas ni distancia. Las fotos tomadas por la policía muestran que la mayoría de las personas no estaban observando el distanciamiento social.

"Se anunció como una 'fiesta de intercambio de parejas'. Sin embargo, estaban intercambiando algo más que cónyuges", reza una publicación del medio local FOX 11 Los Ángeles.

It was advertised as a "swinger's party." However, they were swapping more than just spouses. FOX 11 Investigates has been showing the LASD breaking up superspreader events over the last several weeks. But we didn't see this twist coming. MORE: https://t.co/Slf7tHwVhw pic.twitter.com/nQVyngXvlG

— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) January 12, 2021