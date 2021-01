Se viraliza un nuevo audio del profesor de la Universidad Central

Esta semana se viralizó un video en redes sociales en el que un profesor de la Universidad Central del Ecuador grita y humilla a una de sus alumnas, en medio de la clase virtual, lo que provocó su renuncia. Este jueves, se volvió a viralizar otro audio del mismo docente con sus alumnos donde menciona que espera que le "boten rápido de la Universidad".

El docente se encuentra arreglando los horarios de clases con sus alumnos, cuando una estudiante, le menciona que ya habían hecho los horarios con otra docente y se cruzaban con el profesor. "Yo manejé este mismo horario la vez pasada". "Y ahora", menciona la estudiante. "Yo les dije a todos no quiero problemas, no quiero líos", empieza a alzar la entonación de su voz.

"Los que quieran mantenerse en la Universidad Central que cambien los horarios, a mi me vale un pepino". "Yo ya estoy esperando que me digan que me vaya de esta universidad. No soporto esta universidad, mediocre y todo lo que son. Entonces los que quieran seguir siendo profesores de esta universidad que cambien sus horarios, a mi no me interesa en lo más mínimo. Así que me arreglan, los horarios se mantienen como están, punto, no quiero saber nada más", finaliza el docente.

Y por si les quedaba alguna duda, el "doctor" no tuvo un mal día, así trataba siempre a sus estudiantes. pic.twitter.com/y7jSSPncf5 — Sybel Martinez (@sybelmartinez) January 14, 2021

José Augusto Durán Chávez, docente que agredió verbalmente a alumna de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, publicó en su red social Facebook su pedido de renuncia irrevocable al cargo de profesor.

El docente aseguró mediante un escrito que esta vez vuelve a pedir su renuncia, un hecho que se repite a año seguido. “Ratifico mi pedido realizado hace un año, el cual no siguió el trámite correspondiente, de solicitar mi renuncia irrevocable al cargo de profesor de la Universidad Central del Ecuador".

Además, Durán se refirió a los acontecimientos con los alumnos de octavo semestre de la Facultad de Ciencia Médicas. Instó que el problema inició por una mentira que comete la alumna, “eso lo sabrían de mejor manera si el video se reprodujera desde el inicio y en todo su contexto”, escribió.

