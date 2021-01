Video: reportan caso de maltrato estudiantil, FEUE UCE se pronunció

Este martes 12 de enero se viralizó un video grabado durante una clase zoom correspondiente a la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. En la misma se aprecia como una estudiante es víctima de agresión verbal por parte del profesor.

Por más de dos minutos, el docente alza la voz y pide que no le falten el respeto al mismo tiempo que insta a la alumna a quejarse con quien le de la gana. En primera instancia el profesor señala que una de las compañeras -durante una exposición- no está presente y luego no permite que la alumna se defienda.

El profesor repite en varias ocasiones que le baje la voz. “Cuidado como hable conmigo. Bájeme la voz , carajo. Guambra malcriada. Aprenda a respetar. Guambra majadera”, sentenció el docente ante el silencio de la estudiante.

"Vayan a reclamar a quien les de la gana, ojalá así me boten rápido de esa pendeja de universidad", finaliza el docente.

ATENCIÓN! Un Doctor que dicta clases en nuestra universidad en la carrera de MEDICINA, humilla a una estudiante durante una exposición. Fernando Sempertegui

Bienestar Universitario Universidad Central del Ecuador,

Lxs estudiantes solicitamos tomar las medidas pertinentes al caso con el docente y garantizar la protección hacia la compañera víctima de tan nefasto proceder. No es posible que aún suframos el abuso de poder de estos mal llamados docentes. #Justiciaparaestudiantesucentral

#BastadeacosoUcentral Publicado por Asociación Femenina Universitaria AFU UCE en Martes, 12 de enero de 2021

Pronunciamiento de la FEUE UCE

La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) filial UCE extendieron un pronunciamiento ante el caso de agresión a una estudiante del área de Farmacología. En el escrito solicitan a las autoridades y a todos los elementos competentes investiguen el hecho de corroborar la presunción y sancionen con las leyes vigentes.

Invitamos a nuestras compañeros y compañeros a denunciar en las instancias pertinentes, tanto internas como externas, cualesquier tipo de agresión por parte de docentes, finaliza el comunicado.

:::::::::::::::::::::CASO FCM::::::::::::::::::::::::

Adjunto el pronunciamiento de la Federación de Estudiantes frente… Publicado por FEUE UCE en Martes, 12 de enero de 2021

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador

El artículo 117 del régimen disciplinarios (2019) considera como una falta muy grave a cualquier actor de violencia de hecho o de palabras contra cualquier miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales.

Ante ello, el artículo 199 sanciona con la separación definitiva o suspensión temporal de cuatro episodios.

Por su parte, el artículo 13 de capítulo 1 de las conductas indebidas (2019) indica que son conductas inapropiadas incurrir en actos de violencia de hecho o de palabra, faltando el respeto a los miembros de la comunidad en los espacios universitarios.

Hasta la emisión de esta nota no ha existido un pronunciamiento oficial de las autoridades de la Universidad Central del Ecuador sobre las sanciones que tendrá el maestro tras la agresión verbal contra la estudiante.