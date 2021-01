Reportera de CNN “rompe en llanto” mientras narra recorrido en hospitales de EE.UU.

Sara Sidner, periodista de la cadena CNN, rompió en llanto mientras informaba sobre la situación de los hospitales en Estados Unidos durante la pandemia del coronavirus. La reportera destacó que ha visitado una decena de hospitales y la situación es preocupante.

"Este es el décimo hospital que he estado, pido disculpas porque intento seguir con esto", comenta en llanto durante un programa en vivo de CNN.

"Ver la forma en que estas familias tiene que vivir después de esto y la angustia de que llegan tan lejos y tantos. Es realmente difícil de aceptar".

Ante el llanto de Sidner, su compañera le indica que desde estudio han estado observando sus informes sobre el terreno durante este año horrible y "a todos nos ha impresionado el dolor, el dolor colectivo en el que todos estamos y ver a estas familias que lo están luchando".

Tras las imágenes de un funeral en un estacionamiento, la compañera de Sara Sidner indica que estamos pasado un trauma general. Además, recalcó el corazón que la reportera aporta a esto todos los días.

"Simplemente no está bien. No está bien lo que estamos haciendo los unos a los otros. Estas familias no deberían estar pasando por estos. Ninguna familia debería estar pasando por esto. Entonces, por favor escuche lo que dice esta familia, no dejen que esto pase con ustedes, hagan lo que puedan para evitar que esto mate a tus familiares", finalizó.

Hasta el momento, los Estados Unidos son el país más golpeado por el avance de la pandemia: 22.663.962 de personas dieron positivo de coronavirus y de ellas 377.827 perdieron la vida.

Por su parte, California está transformando los estadios de béisbol y recintos feriales en sitios de vacunación masiva, a medida que la oleada de coronavirus abruma a los hospitales y establece un nuevo récord mortal en el estado.

Según datos de las CDC, de las 25 millones de dosis que están disponibles, sólo se aplicaron 9 millones en pocas semanas.

