Profesor de la UCE que agredió a alumna: “ratifico mis palabras y si por eso debo ir a la cárcel pues me iré”

José Augusto Durán Chávez, docente que agredió verbalmente a alumna de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, publicó en su red social Facebook su pedido de renuncia irrevocable al cargo de profesor.

El docente aseguró mediante un escrito que esta vez vuelve a pedir su renuncia, un hecho que se repite a año seguido. “Ratifico mi pedido realizado hace un año, el cual no siguió el trámite correspondiente, de solicitar mi renuncia irrevocable al cargo de profesor de la Universidad Central del Ecuador".

Además, Durán se refirió a los acontecimientos con los alumnos de octavo semestre de la Facultad de Ciencia Médicas. Instó que el problema inició por una mentira que comete la alumna, “eso lo sabrían de mejor manera si el video se reprodujera desde el inicio y en todo su contexto”, escribió

De igual manera, indicó que si por su actuar es de ir a la cárcel asumirá las consecuencias. “Ratifico mis palabras y si por eso debo ir a la cárcel pues me iré, soy un caballero que levanta la voz y la seguirá levantando cuando se traten de engañar y me falten al respeto”

“Me voy no por acoso, no por pedir dinero, no por no dar clases, me voy por querer que en mi país existan alumnos de excelencia, no oyentes de un aula", comentó.