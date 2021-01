Personas con COVID-19 no tendrán multa por no votar presentando un certificado

Las personas que sean positivo para COVID-19 no serán multadas por no ir a sufragar en las elecciones 2021 del 7 de febrero. "Con respecto a las personas que den positivo y tengan una prueba PCR, ellos estarían exentos de que se les aplique la multa por no acudir… Tendrá que guardar la prueba en la que, efectivamente, se evidencia que la persona ha dado positivo. También hay otras condiciones como calamidad domestica o haber estado fuera del país, debidamente justificado", dijo Diana Atamaint.

Además, en el Protocolo General para la prevención de la propagación de la COVID-19 en el proceso electoral 2021 se menciona que la persona con alguna enfermedad respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo o síntoma respiratorio, por ejemplo: tos, fatiga, dificultad para respirar y anosmia, ageusia, trastornos digestivos como diarrea, odinofagia, dolores musculares, cefalea), y que haya estado en contacto directo o cercano con un caso COVID-19 confirmado o probable en los últimos 14 días, deberá acudir al establecimiento de salud más cercano a su domicilio para atención oportuna a fin de descartar que sea portador de la COVID-19, y evitar acudir a los recintos electorales si presenta esta sintomatología.

Por otra parte, quienes no pudieren votar por motivo de salud o por impedimento físico comprobado con el certificado de un facultativo médico del Sistema Nacional de Salud Público o privado serán exentos de multa, conformo lo establece el Art. 292 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

Mayores de 65

A fin de garantizar la salud y bienestar de la ciudadanía, los adolescentes de 16 a 18 años y los mayores de 65 años, personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, personas con discapacidad, extranjeros residentes en el país inscritos en el registro electoral, analfabetos se recuerda que el voto en estos grupos es facultativo.