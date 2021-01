¿Duro de matar? Bruce Willis se negó a usar mascarilla al ingresar a una farmacia

Al parecer el actor de Pulp Fiction y la saga “Duro de Matar” se tomó muy a pecho sus papeles y parece no temer de contagiarse de coronavirus o peor aún exponer a otras personajes al patógeno. Bruce Willis fue echado de una tienda tras negarse a usar mascarilla.

Willis fue echado de un local en la ciudad de Los Ángeles este lunes 11 de enero, el actor se negó a usar una mascarilla. De acuerdo al medio Page Six, la gente dentro de la tienda se molestó porque la estrella no se cubría la nariz y la boca.

Por su parte, un representante del actor de negó hablar al respecto con el citado medio. A pesar de esta negativa, Bruce fue fotografiado saliendo del lugar sin protección alguna.

Bruce Willis se negó a usar mascarilla al ingresar a una farmacia / Internet

Hija de Bruce Willis

Contrario a lo que muestra Willis, su hija Rumer ha recalcado la importancia de usar una mascarilla o barbijo. En las redes sociales dijo que estuvo en contacto con alguien que no le dijo que había experimentado síntomas y que no se cubrió la cara, dejándola “expuesta” a contagiarse la enfermedad.

“¡Ya no está en discusión! Estuve expuesta al covid porque alguien no sintió la necesidad de decir que tenía síntomas o usar una máscara y voy a ser honesta, estoy bastante asustada y enojada. No es tan difícil ser un ser humano decente y protegerse a sí mismo y a los demás”, expresó muy molesta en sus Historias de Instagram.

Al parecer el consejo llegó a muchas personas menos a una de las más cercanas, su padre. Bruce Willis, durante el 2020, pasó gran parte de la cuarentena con su exesposa Demi Moore y sus tres hijos mayores.

Bruce Willis, durante el 2020, pasó gran parte de la cuarentena con su exesposa Demi Moore / Getty Imágenes

Cifras en Estados Unidos

Estados Unidos informó el martes su mayor número diario de muertes por covid-19, con más de 4,320 muertes atribuidas al virus. Fue la segunda vez, tanto este mes como desde el inicio de la pandemia, que EE.UU. informó más de 4.000 muertes por covid-19 en un solo día.

Durante la semana pasada, EE.UU. registró un promedio de más de 3.300 muertes diarias, un aumento de más del 217% desde mediados de noviembre.

