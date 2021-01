Periodista Dayanna Monroy, contagiada de COVID-19

La periodista del canal Teleamazonas, Dayanna Monroy, informó por medio de su cuenta de Twitter que ha dado positivo a la prueba de COVID-19. Sin embargo, la comunicadora dijo que los doctores la trataron como laringitis. Monroy develó algunos casos de corrupción donde estaban incluidos Daniel Salcedo y los hijos del expresidente de la República, Abdalá Bucaram.

"Durante dos días tuve gripe y dolor de garganta con mucosidad, médicos me trataron como una laringitis. Por cuenta propia me hice la prueba porque “todo es COVID hasta q se demuestre lo contrario” y resulta que soy COVID positivo. No se confíen. Aún nada de fiebre, ni tos seca", escribió Monroy.

Durante dos días tuve gripe y dolor de garganta con mucosidad, médicos me trataron como una laringitis. Por cuenta propia me hice la prueba porque “todo es covid hasta q se demuestre lo contrario” y resulta q soy covid positivo. No se confíen. Aún nada de fiebre, ni tos seca. — DayannaMonroy (@dayannamonroy) January 12, 2021

La presentadora de noticias y periodista de investigación ha tenido una destacada labor durante la emergencia sanitaria. Develó los sobreprecios en varios hospitales públicos de Guayaquil.

Varios colegas y seguidores se han solidarizado con Dayanna y le han deseado una pronta mejoría.

Fuerzas dayanna buenas vibras para ti eres una excelente profesional vamos carajo!!!! Que de esta sales https://t.co/u7QVN9MPIm — Wider (@fabianv1993) January 13, 2021

Ánimo Dayanna. Recupérate pronto. Dios te bendiga. — Susana Landívar (@susana_landivar) January 13, 2021

Por otro lado, el pasado noviembre de 2020, Dayanna Monroy fue atacada en redes sociales. Ella recibió ataques verbales por una nota periodística sobre los pedidos de Jacobo Bucaram en la cárcel 4.

FUNDAMEDIOS rechazó estos actos y recopiló una serie de ataques virtuales que ha tenido Dayanna Monroy por parte de la familia Bucaram en los último meses.

JULIO 2020

"Monroy fue víctima de ciberacoso en redes sociales impulsado por Jacobo Bucaram Pulley (…) En ese entonces, la calificó de tonta útil, esbirra y títere Además, envió otro trino dirigido a seis personas, incluida Monroy, con una foto donde aparece él tocando su órgano sexual", recoge FUNDAMEDIOS.

OCTUBRE 2020

El 16 de octubre también recibió insultos y amenazas de una acusación penal.

“Presentaremos acusación penal contra la rata Monroy de Telemazonas, que indignada por el fallo de la corte nacional lanza falsas acusaciones contra mi hijo. Esta pesetera la pagará, sinvergüenza pesetera (…)”, tuit que fue eliminado horas después de la cuenta de Abdalá Bucaram.

Te puede interesar: