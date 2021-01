Todo lo que debes saber acerca del Blue Monday

El tercer lunes de enero, conocido como Blue Monday nos recuerda las dificultades que podemos enfrentar física y mentalmente al iniciar un nuevo año, que para gran parte del mundo también están acompañadas con la llegada del invierno.

• El concepto de Blue Monday surgió en 2005 de la mano del psicólogo Cliff Arnall, quien ideó una fórmula para encontrar el día más triste del año tomando en cuenta factores como el meteorológico, económico y social, que pueden afectar a las personas.

• Aunque este concepto se puede aplicar mejor en el hemisferio norte por la llegada del invierno y la falta de luz y duras condiciones climáticas, también las semanas posteriores a las fiestas de fin de año suelen ser las más difíciles de manejar para volver a la rutina y la diferencia entre los cambios propuestos y la realidad.

• Sunday Blue: La gente se deprime más las noches de los domingos según un estudio de la Universidad de Pensilvania, en EEUU.

• En contraposición al Blue Monday, Arnall también buscó el día más alegre del año al que llamó Yellow day: que es el 20 de junio y está asociado al solsticio de verano en el hemisferio norte de la Tierra y los días con más luz.

• Según una reciente investigación de la empresa WIN, Kirguistán, Kazajstán, Ecuador y Colombia son los países donde las personas son más felices, en un ranking donde el índice más bajo lo tienen Macedonia, seguido por Ghana y Hong Kong.

• Hemisferios contrapuestos: Norteamérica, Europa y Asia viven el invierno entre diciembre y marzo, mientras que Oceanía, la mayor parte de Sudamérica y el sur de África disfrutan del calor en esta época del año.

• El trastorno Afectivo Estacional o TAE, es una forma de depresión que las personas experimentan generalmente durante los meses de otoño e invierno cuando hay menos luz solar. La terapia de luz sirve para tratar sus efectos.

• Tecnología: Las luces inteligentes que se pueden manejar través de aplicaciones y dispositivos pueden ayudar a contrarrestar la falta de luz de las épocas invernales en nuestro cuerpo.

+ 300 millones de personas en el mundo son afectadas por depresión, según la Organización Mundial de la Salud.

· El azul es un color asociado a estados de tristeza, melancolía y fatiga.

3 preguntas a

Dominique Karahanian, psicóloga y docente de la Universidad Mayor

–No hay ningún parámetro con qué comparar en términos que no teníamos registros sobre lo que nos pasa en relación a pandemia y estados de ánimo. Respecto a lo que se llama la depresión post fiestas, una vez pasados estos días en los que probablemente estuvimos acompañados y nos encontramos con las personas a las que amamos, es muy probable que vuelva a ocurrir un efecto que consiste en volverse un poco más melancólico, ansioso de pronto e incluso más angustiado por haber tenido esta cercanía emocional y física con los otros y dejar de tenerla. Hay una cierta deprivación.Creo que es importante tener expectativas lo más realistas posibles en relación a que es muy probable que este año sea muy parecido al anterior e incluso sea peor, sobre todo en términos emocionales: de mucha frustración, de mucha más tolerancia sobre todo en relación a los otros.

¿Cuánto afecta en los cambios a los que se debe adecuar el cuerpo humano?

–Los cambios estacionales afectan definitivamente el ánimo en las personas en el sentido de que al haber menos luz el cuerpo secreta más tempranamente melanina y por lo tanto te dan ganas de ir a acostarte más temprano y no siempre es posible. Y por lo tanto estás a media máquina y el ánimo tiene a bajar; de hecho se habla muchas veces de depresiones estacionales como una nomenclatura que impulsa de alguna manera a definir que el cuerpo no está preparado para tener tan poquita exposición a la luz. Y eso tiene un período de adaptación. Si has vivido toda tu vida, por ejemplo, en Copenhague, evidentemente tu cuerpo va a estar más preparado que si tú te vas a vivir ahora a Copenhague.

¿Cómo afectan estos periodos del año a las personas sumado a un confinamiento forzado de muchos casos? ¿Ayudan o lo empeoran?

–Insisto en que hay pocos registros sobre confinamiento, por lo tanto estamos todavía aprendiendo todos en relación a cómo afectan los confinamientos al estado de ánimo. Estos períodos del año en que hay más cercanía con la familia en los distintos hemisferios, entonces evidentemente existe un período en que te sientes como un poco fuera, cómo vuelvo a la rutina… yo creo que hay que tener mucho ojo con el autocuidado y tener espacio para la conversación, sobre todo con los adultos mayores. No solo para verlos, sino para verlos físicamente y ver cómo están respondiendo, como está su cara, cómo están sus movimientos. El confinamiento muchas veces nos lleva a entorpecernos, entorpecer nuestro cuerpo, nuestro movimiento físicamente, podemos estar más torpes, tener más olvidos, etc.

Tips para enfrentar la depresión post fiestas, de la sicóloga Dominique Karahanian,

• Síntomas: Tristeza, desánimo, aislamiento, aumento o disminución del apetito y trastornos del sueño (dormir más o menos).

• Autocuidado: Procurar que todos los ciclos vitales estén funcionando bien: Alimentación, sueño, distintas rutinas, hacer algo de cardio todos los días aunque estemos aliados, como bicicleta estática, o una rutina online.

3 preguntas a

Cliff Arnall, psicólogo, consultor y creador del Blue Monday

–Desde 2005, cuando desarrollé por primera vez Blue Monday, creo que ha hecho una contribución muy positiva a la salud mental en todo el mundo. Le ha dado a la gente una razón para hablar de las enfermedades mentales con sus amigos, familiares y médicos. Esto ha reducido significativamente el estigma asociado con la enfermedad mental. Blue Monday también fue diseñado para ser usado como un trampolín para una mejor calidad de vida. Esto ha ayudado a la gente a dejar relaciones tóxicas y a gastar menos dinero en Navidad.

La respetada organización benéfica, The Samaritans, utiliza Blue Monday cada año para ayudar y apoyar a las personas que se sienten deprimidas en el Reino Unido.

Creo que las campañas de Stop Blue Monday y Yellow Day (Día Mundial de la Salud Mental) han sido muy positivas también. Tenemos que tomarnos el bienestar mental muy en serio. Hay demasiadas personas, incluyendo niños, que sufren de depresión y ansiedad en todo el mundo. Esto tiene que cambiar.

P: ¿Cómo incluiría la pandemia COVID-19 en esto? ¿Fue el 2020 un ‘Blue year’?

–El 2020 fue un año de tristeza para algunas personas, pero también fue un despertar para millones. He conocido y trabajado con muchas personas que han reemplazado su pensamiento y comportamiento negativo con formas de vida mucho más saludables. La pandemia ha obligado a la gente a examinar sus vidas y las relaciones que tienen. Soy consciente de muchas personas que están

Por supuesto, hay mucha gente que ha encontrado la pandemia y los confinamientos en particular muy difíciles de afrontar. Me entristece mucho oír que la gente que se ama no puede reunirse.



P: ¿Tiene algún nuevo proyecto para el futuro?

