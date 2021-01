Lea Michele confiesa que está perdiendo su cabello y esta es la razón

https://www.instagram.com/p/CJt2w1PFzEh/?utm_source=ig_web_copy_linkLa actriz Lea Michele compartió, en las redes sociales, que está experimentando efectos secundarios posparto. La actriz reveló a sus millones de seguidores de Instagram que su cabello, ese que se ve largo, abundante y brillante, ha comenzado a caerse sin cesar cinco meses después de dar a luz a su hijo Ever Leo.

“La pérdida de cabello posparto es REAL”, publicó a través de una historia el miércoles 6 de enero, donde incluía una foto de mechones de cabello caídos. Lea sostuvo el cabello en su mano izquierda, luciendo su anillo de bodas de diamantes.

Foto: Instagram Lea Michele

La protagonista de “Glee” siguió la publicación con una selfie en el espejo donde bromeó sobre un cambio de look. "Disfrutando de este cabello largo mientras dura porque la mamá bob está a la vuelta de la esquina", escribió junto a la imagen. Mantuvo sus mechones morenos en el centro separados y rectos en la foto del baño, que también capturó su cutis impecable sin maquillaje.

Las hormonas son la principal causa de pérdida de cabello después del embarazo y los efectos pueden durar hasta un año. Lea ha cambiado un poco la longitud de su cabello a lo largo de los años, sin embargo, por lo general mantiene su cabello largo. Ahora la estrella hizo referencia a bob como un corte hasta más debajo de la barbilla y con flequillo, como alguna vez lo usó en su personaje de “Glee”, Rachel Berry, pero que logró con una peluca.

Lea Michele y su instinto maternal

Lea dio la bienvenida a su primer hijo con su esposo Zandy Reich el 20 de agosto, solo cuatro meses después de confirmar que estaba embarazada. “Muy agradecida”, subtituló una foto de su panza en mayo. Más tarde, compartió el primer vistazo de Ever solo seis días después de darle la bienvenida al mundo.

Lea y Zandy acunaron dulcemente el diminuto pie descalzo del bebé en una linda foto en blanco y negro "Para siempre agradecida por esta verdadera bendición", dijo efusivamente. La ex estrella de “Scream Queens” aún no ha revelado el rostro del pequeño Ever Leo al mundo, pero si ha seguido compartiendo dulces fotos de su hijo.

Como muchos en las redes sociales, la actriz se metió en el espíritu navideño con un lindo pijama gris a juego. Resulta que la pareja todavía los usa casi una semana después de enero, según otra publicación en el Instagram de Lea el 6 de enero. "Año nuevo… todavía coinciden", escribió. La estrella de Hollywood ha hecho la transición a la maternidad sin esfuerzo por sus publicaciones en las redes sociales.

