Perú confirma su primer caso de la variante británica del coronavirus

El Ministerio de Salud de Perú confirmó este viernes su primer caso de la variante británica del coronavirus SARS-CoV-2, cuya mutación lo hace hasta un 70 % más contagioso que la cepa original causante de la COVID-19.

La variante fue detectada en una mujer residente en Lima que no ha viajado al extranjero en los últimos meses pero que recientemente estuvo en una reunión familiar durante las fiestas navideñas, explicó en conferencia de prensa la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.

La paciente se encuentra bajo cuarentena en su domicilio porque "los síntomas que ha tenido son leves y en su vivienda tiene las condiciones adecuadas para hacer la cuarentena".

También se han tomado pruebas a los familiares que estuvieron en contacto con la mujer y dos de ellos dieron positivo para la COVID-19., pero todavía están pendientes los resultados del secuenciamiento de esas muestras para confirmarse que también se trate de la variante británica del virus SARS-CoV-2.

"No sabemos de qué forma ha adquirido la mutación. El virus circula y no tenemos esos detalles para saberlo, salvo que haya algún contacto clave como haber viajado al extranjero, que no es el caso", explicó Mazzetti.

Ante la aparición en Europa de esta nueva variante del coronavirus, el Gobierno peruano suspendió los vuelos comerciales con Europa, pero las conexiones aéreas siguen funcionando bajo la modalidad de vuelos especiales, donde los pasajeros igualmente deben presentar una prueba molecular (PCR) negativa con una antigüedad de máximo 72 horas.

Asimismo, continúan abiertos los vuelos comerciales con otros países de la región como Chile, que desde el 29 de diciembre reportó la existencia en su territorio de la mutación británica de la COVID-19, de acuerdo con EFE.

Lea en temas nacionales:

Video: