Tiene más de 400 mil seguidores en Instagram y la conocen como la “Gisele Bündchen de talla grande”. Pero más allá de un apelativo introductorio, la brasileña Fluvia Lacerda es una de las modelos que desde Latinoamérica ha conquistado publicaciones como Vogue Italia y también fue portada de Playboy en su país. “Para ser modelo de talla grande necesitas mucha piel ante las críticas”: Fluvia Lacerda

A su amplia trayectoria con varias marcas internacionales, hay que sumar la autoría de un libro llamado “Gorda no es una mala palabra” y por supuesto, su participación en el programa de E! Entertainment, Belleza XL, que se estrena este 14 de enero y que en forma de reality documental sigue sus vivencias así como las de Mayara Russi y Nahuane Drumond, para mostrar cómo ha crecido la industria plus-size y los retos que tienen para abordar y afrontar su representación en un mundo hostil aún hacia lo que no se considera “normativo”.

Metro habló con la modelo y su participación en la segunda temporada del programa que llegó a más de 49.5 millones de hogares tan solo en Latinoamérica.

¿Cómo fue tu trabajo para normalizar la belleza de tallas grandes en Brasil y qué problemas aún enfrentas con eso?

–En 2007 decidí llevar mi carrera a Brasil, porque me di cuenta de la falta de una industria de la moda centrada en las mujeres gordas en mi país. En ese momento, había muy pocas marcas e invertí mucho en la búsqueda para hablar de esta carencia en todos los aspectos de los medios para que el tema se extendiera.

Gran parte de lo que planté hace más de una década está dando frutos hoy. Pero todavía nos queda un largo camino por recorrer para hacer crecer este nicho en Brasil y en Latinoamérica.

¿Cómo surgió la oportunidad de convertirse en modelo de talla grande y cómo te destacaste en la industria de la moda internacional?

–Un editor de moda me descubrió en un autobús en Nueva York en 2003. Surgieron oportunidades y desarrollé una combinación de cosas que se convirtió en lo que llamo un "paquete completo" que me llevó al éxito.

Perspicacia empresarial, fotogénica, agilidad y una visión más amplia de la industria de la moda, dedicación y mucha seriedad a la hora de llevar a cabo mi carrera, entre varios otros aspectos que considero importantes para tener éxito como modelo plus size.

¿Cómo surgió la oportunidad de ingresar a ‘Belleza XL’?

–El productor propietario del proyecto me ofreció la idea y yo estaba muy reacia a participar. Siempre he dejado claro que no era actriz y no tenía ningún deseo de exponer mi vida personal o complicar mi sustento poniendo equipos de filmación en mi trabajo diario. Pero poco a poco fui entendiendo que era posible compartir lo que quería exponer y que sería importante mostrar el lado profesional a nivel internacional para que el público entendiera que hay seriedad y respeto y mucha profesionalidad en lo que hago.

Con el tiemp,o me empezó a gustar el proceso y a percibirlo como algo muy valioso en el proceso de liberar estereotipos en la mente de muchas mujeres.

¿Cómo te sientes cuando ves que la diversidad ha alcanzado un espacio importante en la televisión?

–¡¡¡Aliviada!!! Todavía no está al nivel que debería estar, pero estamos haciendo grandes avances con programas como ‘Belleza XL’ gracias a la multiplataforma que nos brinda E! Entertainment de desarrollar una producción original como esta que promueva la inclusión, la diversidad y el empoderamiento femenino.

¿Qué esperas y quieres transmitir con este programa?

–Un nuevo horizonte para la mujer. Un parámetro más amplio y libre para que comprendan con mayor claridad cuánto están atrapadas por el condicionamiento de los prejuicios limitados de la sociedad y que ha llegado el momento de liberarse de cada uno de ellos.

Muchas colegas como Tess Holliday, por nombrar solo una, sufren acoso constante y críticas por supuestamente hacer apología a la obesidad. ¿Qué piensas sobre esto?

–Reflejamos lo que somos por dentro. Todos estos ataques y hostigamientos hablan mucho del estado mental de las personas ante realidades que resuenan para sacar sus sombras. Siempre hay quien necesita "justificar" o camuflar sus odios con excusas que duelen menos como ataque. Esta es una estrategia súper exitosa, ya lo sabemos.

El proceso de revertir gran parte de lo negativo es muy complicado. Desafortunadamente, no hay forma de escapar a estos horrendos efectos. Es horrible para la salud mental de cualquiera, pero poco a poco, con muchas figuras de fuerza y perseverancia, vamos desmantelando esta lamentable y asfixiante configuración.

¿Qué se necesita hoy para ser modelo de talla grande?

–Profesionalismo y guía de moldes para agencias profesionales y de renombre. Además, mucha piel dura para afrontar las críticas, el acoso y la resiliencia para hacer frente a lo válido. Hoy en día es fácil caer en las trampas de la desesperación por los “Me gusta” en las redes sociales. Muchas chicas piensan que esto es garantía de una carrera seria y sólida y se pierden en la dirección de su búsqueda.

En tu opinión, ¿por qué el mundo sigue siendo reticente ante una belleza que es tan normal?

–Normalizar cosas en los medios de transmisión principales que no eran normales es un proceso largo y arduo. Todavía tenemos una burbuja de hipocresía y resistencia dentro del mundo de la moda que veta esta liberación. Pero este proceso es inevitable y fatídico.

¿Cómo ayuda la serie a este proceso?

–“Belleza XL” demostrará el éxito, el poder y la inteligencia de mujeres que no sucumbieron a las regulaciones impuestas y demostraron que pueden, sí, ganar más allá de lo que nos hicieron creer que podíamos.