Hombre administró vacuna falsa contra el COVID-19 a mujer de 92 años en Reino Unido

En Reino Unido, la policía de Londres emprendió la búsqueda de un hombre acusado de administrar una vacuna falsa contra el COVID-19 a mujer de 92 años.

El 30 de diciembre de 2020, el sujeto se hizo pasar por un trabajador del Servicio Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) de ese país. La convenció de administrarle la supuesta primera dosis de la vacuna y le cobró 265 dólares a la señora.

En un comunicado de la Policía se detalla que la mujer explicó que el estafador le pinchó el brazo y después le cobró el dinero que supuestamente iba a ser reembolsados.

La señora no ha presentado ningún síntoma de alarma tras ser evaluada por un médico.

El detective de policía Kevin Ives se refirió al hecho como "repugnante y totalmente inaceptable".

The victim described the jab as a ‘dart like implement’.

DI Kevin Ives from @CityPolicePIPCU said:

“This is a disgusting and totally unacceptable assault on a member of the public which won’t be tolerated."

If you have any information visit ➡️ https://t.co/sKjgFCbJvJ pic.twitter.com/KK8GgrYBtz

— City of London Police (@CityPolice) January 8, 2021