Intendencia General De Policía Pichincha aclara los tres motivos de la clausura de local de comida rápida en el norte de Quito

La Intendencia General De Policía Pichincha aclaró que fueron tres motivos por los cuales se procedió a la clausura de un local de comida rápida (salchipapas) ubicado en la avenida Real Audiencia, norte de Quito.

Nataly Logroño, Comisaria encargada del Distrito Eugenio Espejo, en entrevista con METRO ECUADOR, detalló que se impuso la clausura del local por: medidas de bioseguridad incumplidas como el distanciamiento social, por no contar con el PAF (Permiso Anual de Funcionamiento del Ministerio de Gobierno) y falta de colaboración con la autoridad.

"Esto fue suficiente para imponer la medida cautelar, que fue el sello de clausura, como lo establece el Acuerdo Ministerial 069 del Ministerio de Gobierno. Días anteriores, el 26 de diciembre de 2020, en el local se realizó la respectiva socialización. Pero hicieron caso omiso a las recomendaciones. Al regresar nos dimos cuenta que tenía los mismos problemas. No quiere decir que fuimos directo a clausurarlo. Se incumplió con la normativa y fue sancionado", sentenció Logroño.

La funcionaria agregó que, de acuerdo a la normativa de dicho Acuerdo Ministerial, son 30 días de sanción para el local. Mencionó además que recibieron aproximadamente cinco denuncias ciudadanas en las que manifestaban "aglomeraciones de personas desde la parte exterior hasta la parte interior del local. Ello coincidió con el operativo desplegado", dijo.

Operativo

El operativo ejecutado el 31 de diciembre de 2020 en la Real Audiencia se llevó a cabo por parte de la Intendencia General De Policía Pichincha, la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Secretaría de Seguridad. "Con el único objetivo de precautelar la seguridad y el orden en el Distrito capitalino. Es decir, no fue dirigido a un local específico en ningún momento", señaló Logroño.

En dicha avenida se verificó el adecuado funcionamiento de las actividades comerciales que allí se desarrollan y establecidas en el Acuerdo Ministerial 069. "Entre todas esas actividades se identificó un establecimiento de comida rápida (…) que en su interior aglomeraba un número importante de personas, sin respetar el distanciamiento social de dos metros", sostuvo.

Clausuran local de comida rápida en el norte de Quito / Twitter @danivala1808

La funcionaria contó que al solicitar los permisos de funcionamiento "llegaron a la conclusión que no los tenían", recordó.

Sobre los permisos

"Como representante del Gobierno, no me extendieron ningún permiso de funcionamiento o algún documento que avale el debido funcionamiento del local; ni el RUC. Desconozco si a la otra institución que a mi me acompañaba, la AMC, le presentaron un documento. El RUC tiene como función registrar e identificar a los contribuyentes; no es sinónimo de permiso de funcionamiento", subrayó la Comisaria.

También se refirió a un documento que fue divulgado en redes sociales, al momento en que el dueño del local se pronunció en Instagram. "Aseguraba que ese es su permiso de funcionamiento; documento que fue mutilado cuando lo hicieron público. Esta es la inspección de bomberos no favorable ya que existían observaciones pendientes por cumplir", complementó.

Logroño reiteró que "no poseen los permisos de funcionamiento". Apuntó en esa línea que los únicos permisos requeridos son la LUAE; que emite el Municipio, el permiso del Ministerio de Gobierno o el turístico que lo emite Quito Turismo ; esté último requiere la inspección de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

Mantendrán operativos

"Nuestra labor como Intendencia es controlar el orden público, por ello debemos continuar con los operativos de lunes a lunes y no está a discreción", acotó.

Por otro lado contabilizó que desde el 18 de marzo hasta el 29 de diciembre de 2020 se han efectuado aproximadamente 7.446 operativos desplegados a nivel Pichincha.

Envió un mensaje a los comerciantes al indicar que locales, centros comerciales y restaurantes deben cumplir con las medidas de bioseguridad y su aforo, exista o no estado de excepción.

"Nuestro objetivo no es dañar la economía ni afectar los negocios, es salvaguardar las vidas por tanto recomiendo que usen mascarillas y eviten aglomeraciones", cerró la comisaria Logroño.

Pronunciamiento de Kike Jav

El dueño del local, el youtuer Kike Jav, se pronunció en sus redes sociales asegurando que en el local estaban atendiendo en un horario permitido. "Estábamos cerrando el local justo cuando llegó la Intendencia. Nuestro horario es desde las 12:00 hasta las 20:00", dijo.

Aclaró también que sí posee RUC. "También todos los permisos los tenemos, obviamente no todos ya en mano porque cuando se abre un negocio los permisos se van dando mediante va funcionando el local; vamos una semana. Ya tenemos todos los permisos, el de Bomberos y un montón de identidades; es un proceso y ya podíamos funcionar", dijo en un video compartido en su cuenta de Facebook.

Sobre la aglomeración de personas, el dueño del local reconoció que el día de la apertura hubo una larga fila de ciudadanos. "Vino muchísima gente y pedimos ayuda a la Policía para distanciar y nos colaboraron".

También acotó que dentro del local cuentan con todas las medidas de bioseguridad. "Siempre tratamos de cumplir con el aforo, entran 10 personas para comer, salen e ingresan otras 10. A veces se nos va de las manos. Nosotros hemos pedido a las personas que guarden su distanciamiento".