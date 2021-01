Muere la mujer que recibió un disparo durante las violentas protestas en el Capitolio

La mujer que fue herida de bala este miércoles durante el asalto de seguidores del mandatario saliente de EE.UU., Donald Trump, al Capitolio, en Washintón, murió, indicaron fuentes policiales al canal MSNBC.

Tras ser herida, la mujer fue trasladada de emergencia con una fuerte hemorragia desde el interior de la sede legislativa durante el asalto de centenares de manifestantes que se prolongo durante varias horas hasta que fueron desalojados a última hora de la tarde.

Asalto de seguidores de Trump al Congreso de Estados Unidos / EFE

The Associated Press indicó que las circunstancias exactas que rodean el incidente no estaban claras. La persona dijo que la víctima había sido llevada a un hospital. Se desconocía su estado de salud.

En vivo desde Washington DC mientras los manifestantes asaltan el edificio del Capitolio de EE. UU Los partidarios del presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, se están reuniendo para otra ronda de la manifestación 'Salvemos a América', y protestar por los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses. RUPTLY Publicado por Metro Ecuador en Miércoles, 6 de enero de 2021

El tiroteo se produjo cuando docenas de partidarios de Trump violaron los perímetros de seguridad y entraron en el Capitolio mientras el Congreso federal se reunía para votar y confirmar la victoria presidencial de Joe Biden. Trump ha arengado a sus partidarios alegando falsamente que hubo fraude electoral para explicar su derrota en las urnas.

Con información de EFE y AP

