Gobierno no aceptará pedido de Cynthia Viteri de prohibir ingreso de pasajeros de Reino Unido

El Gobierno anunció que no aceptará el pedido de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, sobre la prohibición de entrada al Ecuador y de pasajeros de Reino Unido.

"No podemos aceptar esa propuesta. Si bien la hemos considerado, por responder con mucho respeto, porque carece de la parte técnica y la evidencia científica para ello", dijo el Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, durante el programa 'De Frente con el Presidente".

En ese sentido, el Ministro explicó que se tendría que prohibir el ingreso no solo de Reino Unido, también de los 27 países de la Unión Europea , Estados Unidos, Sudáfrica, Chile y otros porque "se ha demostrado que esta nueva variante del virus está en toda Europa. Así que no me parece atinada la solicitud de cerrar el ingreso a quienes vienen de Reino Unido, sobre todo porque no hay vuelos directos", dijo.

A su criterio, cerrar el aeropuerto de Guayaquil sería una acción que no tiene la consecuencia que cumpla con los objetivos del Gobierno.

Por su lado, el presidente Lenín Moreno expresó que el COE Nacional ha considerado que prohibir ingreso de pasajeros de Reino Unido no es necesario pero "hay que analizar muy seriamente el pedido de la señora alcaldesa".

Relacionados: