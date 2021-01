Critican el peso de Erika Vélez, jueza de MasterChef Ecuador, por una foto en bikini. La presentadora fue portada, recientemente, de la revista 'Mariela'. La fotografía ha causado un sinnúmero de cometarios de los usuarios de las redes sociales.

Erika Vélez, conductora del programa de cocina ecuatoriano que se transmite a nivel nacional, hizo unas sexis fotografías para la revista. La imagen que fue elegida para portada de la edición ha sido duramente criticada por el público.

"Manaba, Tuca": Erika Vélez

Dicha foto es de Erika saliendo de una piscina. Aparece usando un traje de baño enterizo en color negro. Luce una hermosa y larga cabellera rubia ondulada. Sus manos sujetan los pasamanos de las gradas de la alberga. Lo que parece no estar bien en la fotografía es el ángulo como tomaron la misma.

La cámara está por encima de Erika lo que hace que se oculte su cintura y solo se le aprecien sus caderas y su busto. Según la periodista guayaquileña Ivonne Lago, en su cuenta Twitter, fue por esta razón que llamaron "gorda" a una de los jueces de MasterChef Ecuador.

Erika Vélez respondió con gracia, y sin perder la compostura, el comentario: "Jajaja, manaba, caderona y tuca decimos en mi tierra, jajaja. Besos grandes, Ivonne #maniysalprietaporsiempre”

En Ecuador es conocido el término 'tuca' para hacer referencia, en este caso femenino, a las mujeres con un cuerpo voluptuoso, piernas, caderas grandes. Por supuesto los seguidores de Erika no se guardaron nada y comenzaron a opinar, unos a favor, otros en contra de la que es llamada una de las conductoras más hermosa de Ecuador.

“Es súper guapa y también está gordita”. “De acuerdo, es muy guapa, nunca tuvo buen cuerpo pero lo ha mejorado con el tiempo y eso está bien”. “No diría que es gorda pero a la vista está que es rellenita!!! Diciéndolo en el argot del chulla quiteño… “eso es carne, no lo que tu mama pone en la olla”. “A mí me parece hermosa, yo la amo, la admiro y respeto. Soy manaba también y sí somos tucas y ella, aunque esté o no subida de peso, sigue siendo Erika Vélez dejen de ser picadas!”, son algunos de los comentarios sobre Erika Vélez.

