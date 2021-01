Captan audio que amenaza con estrellar un avión contra el Capitolio en EE.UU.

El Pentágono, el FBI y la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos fueron alertadas del audio que amenaza con atacar el Capitolio. En el mismo, según controladores aéreos, se nombre al difunto general israelí Qasem Soleimani

"Vamos a volar un avión hacia el Capitolio el miércoles. Soleimani será vengado", dice el mensaje revelado por CBS y que se transmitió sobre las frecuencias de radio utilizadas en el tráfico aéreo.

El supuesto ataque ocurriría este 06 de enero cuando el Congreso cuente los votos del colegio electoral y certifique la victoria de Joe Biden. Se cree fue diseñado para sugerir un ataque durante esos procedimientos.

Se intuye que el autor del audio se encuentra en EE.UU. Newsweek señaló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había reducido el origen de la transmisión a una ubicación en la isla de Long Island, en Nueva York.

BREAKING: The FBI and FAA are looking into a breach of air traffic control frequencies after a threat was made about flying a plane into the Capitol tomorrow.

The threat is not considered credible, but the breach of aviation communications is alarming.

Here's @jeffpeguescbs pic.twitter.com/0vHZLxQhj7

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 5, 2021