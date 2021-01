Activaron toda la Guardia Nacional de Washington tras ingreso de agitadores al Capitolio

La Casa Blanca informó que efectivos de la Guardia Nacional, junto con agentes de otros servicios federales de protección, van en camino al Capitolio para ayudar a poner fin a manifestaciones de los simpatizantes del presidente Donald Trump, quienes buscan evitar la confirmación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

Para esta hora, "toda la Guardia Nacional de Washington DC ha sido activada por el Departamento de Defensa", aseguró el medio CNN.

"La Guardia de DC se ha movilizado para brindar apoyo a las fuerzas del orden público federales en el Distrito. El secretario interino Miller ha estado en contacto con el liderazgo del Congreso y el secretario McCarthy ha estado trabajando con el gobierno de DC. La respuesta de las fuerzas del orden público estará dirigida por el Departamento de Justicia", señaló Jonathan Hoffman, portavoz principal del Pentágono.

La secretaria de Prensa de la residencia presidencial, Kayleigh McEnany, tuiteó que “por órdenes de @realDonaldTrump, la Guardia Nacional va en camino junto con otros servicios federales de protección”.

At President @realDonaldTrump’s direction, the National Guard is on the way along with other federal protective services.

We reiterate President Trump’s call against violence and to remain peaceful.

— Kayleigh McEnany (@PressSec) January 6, 2021