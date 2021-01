Gabriela Pazmiño se pronuncia tras dictamen abstentivo de la Fiscalía

La presentadora de TV, Gabriela Pazmiño, se pronunció el 2 de enero de 2021 en sus redes sociales tras conocerse el dictamen abstentivo que emitió la Fiscalía a su favor por presunta delincuencia organizada. Eso quiere decir que no se le acusará a ella, ni a Michele Bucaram, hijo del expresidente, Abdalá Bucaram y a Stefano Adum.

"Con el resultado del dictamen abstentivo me alegré porque significa que estoy libre de toda acusación. Sentí un peso se fue de mis hombros", confesó Pazmiño en un video que publicó en su Instagram titulado "inocente 100%".

También agradeció a sus seguidores, familiares y amigos por los mensajes de apoyo y las oraciones para ella. Mencionó que se vio afectada por la situación.

Agregó que ha mantenido la prudencia en el proceso "en el cual me involucraron" y que esperó el momento propicio para pronunciarse. "Mi silencio no fue cobardía. Fue hasta esperar que se haga justicia", dijo y que pasó meses sin dormir y angustiada por sus hijos.

"No salí del país huyendo"

La presentadora aclaró que cuando dejó el país, no lo hizo porque estaba huyendo si no porque iba someterse a una cirugía. "Cuando salimos del país no lo hicimos porque estábamos huyendo, ni persiguiendo. Salí porque iba a operarme la nariz. Pero no pude porque me dio un ataque de pánico, llegó la pandemia, no pudimos volver y empezó este problema", explicó.

Pazmiño también espera que el resultado de la investigación sea favorable, también, para su esposo Dalo Bucaram. "Creo firmemente en su honestidad, rectitud y su inocencia".

El 30 de diciembre de 2020, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado con respecto al dictamen abstentivo emitido a favor de tres procesados en un caso por presunta delincuencia organizada, que involucra casas de salud del sistema público y del IESS.

"Es necesario destacar que al existir una acusación particular, el inciso 5 del artículo 600 del COIP prevé elevar a consulta del fiscal superior, en este caso de la Fiscal del Guayas para que ratifique o revoque el dictamen", reza el documento.

#ATENCIÓN | Respecto al dictamen abstentivo emitido a favor de 3 procesados en un caso por presunta delincuencia organizada, que involucra casas de salud del sistema público y del #IESS, #FiscalíaEc informa a la opinión pública (COMUNICADO) ⬇️ pic.twitter.com/A2fXqNRMx5 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 31, 2020

