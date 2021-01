Desaparece barco en el Triángulo de las Bermudas con 20 personas a bordo: suspendieron búsqueda

Un barco que tenía previsto llegar a un puerto de de Florida, en EE.UU., el pasado martes desde la isla de Bimini, en el archipiélago atlántico de Bahamas, desapareció. La nave tenía a bordo a 20 personas.

La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda del barco en el Triángulo de las Bermudas. Así lo informaron en un comunicado difundido el pasado sábado 2 de enero.

Se trata de un pequeño barco azul y blanco del tipo Mako Cuddy Cabin de 29 pies (9 metros) de eslora.

Las autoridades de Bahamas habían informado de que miembros de la Unidad de Búsqueda y Rescate de la Fuerza de Defensa Real de las Bahamas y la División de Infantería de Marina de la Policía Real de las Bahamas se habían unido a la Guardia Costera de los Estados Unidos en las labores de búsqueda de la embarcación desaparecida.

#UPDATE Here is the search area made by the @USCG and @usairforce.

