Cientos de aves murieron por fuegos artificiales de Año Nuevo en Roma

Cientos de pájaros murieron después de que muchas personas lanzaron fuegos artificiales de Año Nuevo en Roma, dijeron el viernes grupos de defensa de los derechos de los animales, calificándola de “masacre”.

Imágenes de las calles cercanas a la principal estación de tren de Roma mostraron decenas y decenas de pájaros, en su mayoría estorninos, esparcidos sin vida por el suelo.

La causa de las muertes no estaba clara, pero la Organización Internacional para la Protección de los Animales dijo que parecía estar relacionada con una exhibición particularmente ruidosa de petardos y fuegos artificiales en el frondoso vecindario que muchas aves usan para anidar.

“Puede ser que murieran de miedo. Pueden volar juntos y golpearse entre sí, o golpear ventanas o líneas eléctricas. No olvidemos que también pueden morir de infartos”, dijo Loredana Diglio, vocera de la organización.

Las exhibiciones de fuegos artificiales cada año causan angustia y lesiones a los animales domésticos y salvajes, agregó Diglio. Y la inusual concentración de aves muertas se produjo a pesar de la prohibición de la ciudad de Roma de los fuegos artificiales personales, que fue ampliamente ignorada, y el toque de queda de las 10 de la noche como parte de las restricciones por el coronavirus.

La sucursal italiana de OIPA ha pedido que se prohíba la venta de petardos y fuegos artificiales para uso personal, citando la amenaza para los animales.

