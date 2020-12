Impuesto predial 2021 se cobrará solo a través de las agencias bancarias, servipagos y pago fácil en Guayaquil

El Municipio de Guayaquil cierra las ventanillas de recaudación del impuesto predial 2021. Se lo pagará solo a través de las agencias bancarias, servipagos y pago fácil.

La ciudadanía podrá realizar el pago del impuesto predial 2021 desde el sábado 2 de enero en las agencias de los bancos Bolivariano, Guayaquil, Pichincha, Pacífico, Produbanco , Servipagos, Red activa Western Union y Dinners club.

Este mecanismo de cobro estará conectado con el sistema del Impuesto Predial del Municipio de Guayaquil, por lo que el usuario solo deberá indicar el código catastral o presentar el comprobante del impuesto del año anterior para cancelar la obligación.

DESCARGAR EL COMPROBANTE ELECTRÓNICO

Y el comprobante electrónico podrá ser impreso después de 48 horas de haber realizado el pago, a través de la página www.guayaquil.gob.ec

“Hemos tomado la decisión de cerrar las ventanillas de cobro del Palacio Municipal para efecto de recaudación del impuesto predial urbano en virtud que es costumbre ver largas filas y aglomeraciones, que vienen los primeros días hábiles. Por ello este 2021 no se realizará porque no hay una logística adecuada para poder generar distanciamiento entre las personas y prevenir que no haya contagio de coronavirus”, indicó el director Financiero, Enrique Camposano, que según registros de años anteriores son 2.000 personas por hora, que acudían a pagar sus predios.

Además, el Camposano precisó que no hay ningún incremento en los impuestos prediales 2021 y se mantiene el descuento en todas las formas de pago ya sea por agencia bancaria o la banca virtual ; y, solo las personas que paguen los impuestos prediales con notas de crédito o tarjeta de crédito que hayan tenido algún problema en el botón de pago de la página web municipal se atenderán en las ventanillas a partir del 6 de enero.

Durante el presente año, la Municipalidad de Guayaquil logro recaudar en impuesto predial $27’000.000 aproximadamente; y en este mes de diciembre, que se recepto el pago de impuesto predial solo por agencias bancarias, tuvo como resultado 14.500 transacciones.