Estas son las fotos de celebridades con más "likes" este 2020

Las redes sociales son la ventana que acercan a las celebridades con sus fanáticos, y cada día la “competencia” por más likes se ven en las más tiernas y acertadas imágenes que publican para robar la atención, como el caso de Kylie Jenner, quien tiene otra razón para celebrar el año 2020. La socialité ha conseguido varias fotos con más me gusta del año, acompañada por su hija Stormi Webster.

La publicación de Kylie celebrando el cumpleaños de Travis Scott, el 30 de abril de 2020, obtuvo 15.998.590 me gusta. La foto deja ver al rapero y a Stormi en modo padre e hija, jugando en su habitación rosa hasta llevar a la niña en su bicicleta mientras ella se sentaba en una silla detrás de él. “DADA. feliz cumpleaños papi del año! Estoy empezando a aceptar lenta pero seguramente el hecho de que Storm es una niña de papá”, escribió Kylie en la leyenda.

Además, en otra oportunidad Stormi le dijo a su mamá que no tuviera miedo mientras veía una película de terror, y esto ayudó a que Kylie obtuviese 14.493.099 corazones. La imagen presenta a la celebridad de dos años mirando fijamente una pantalla mientras Kylie se sentaba a su lado en el sofá en pijama oscuro. "No tengas miedo, mami", dijo la niña alentando a su mami.

Las despedidas fueron los likes más significativos

Los 249 millones de seguidores de Instagram de Cristiano le garantizaron al menos un lugar del ranking. Consiguió ser el número uno con más “Like” de 2020 al publicar una foto en blanco y negro junto a la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona tras su triste fallecimiento, alcanzando 19.667.233 “me gusta”. “Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio eterno. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un mago sin igual. Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca se llenará. Descansa en paz. Nunca será olvidado”, escribió.

Chadwick Boseman es otro retrato en blanco y negro que se robó millones de likes, ya que la publicación del 28 de agosto de 2020 anunciaba el fallecimiento del actor a los 43 años después de una batalla secreta de cuatro años contra el cáncer. “Es con un dolor inconmensurable que confirmamos el fallecimiento de Chadwick Boseman. Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa III en 2016, y luchó con él durante los últimos 4 años a medida que avanzaba a la etapa IV”, comenzaba la leyenda con 19.127.783 me gusta.

Leo Messi no podía pasar por alto su despedida a Diego Maradona

La muerte de Diego Maradona se convirtió en otra de las mejores fotos de 2020. Esta vez fue desde el perfil de Leo Messi que se lamentó la muerte del ícono futbolístico, que además era su compatriota. “Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque Diego es eterno me quedo con todos los bellos momentos vividos con él y quería aprovechar la oportunidad para enviar mis condolencias a toda su familia y amigos. Q.E.P.D.", firmó Messi junto a 16.373.044 me gusta.

El 28 de enero de 2020, solo dos días después de que Kobe falleciera en un accidente de helicóptero junto con su hija Gianna de 13 años, LeBron James publicó una galería de imágenes junto a su amigo: "No estoy listo, pero aquí voy", comenzó LeBron en la leyenda. “Hombre, estoy sentado aquí tratando de escribir algo para esta publicación, pero cada vez que lo intento, empiezo a llorar de nuevo pensando en ti, en la sobrina Gigi y en la amistad / vínculo / hermandad que teníamos… Estoy desconsolado y devastado por mi hermano!!”, sostuvo en el escrito.