Imágenes: Un terremoto de magnitud 6,2 causa daños materiales y pánico en Croacia

Un terremoto de magnitud 6,2 en la escala de Richter ha causado daños materiales en Croacia, especialmente en la localidad de Petrinja, aunque también en Zagreb, y ha desatado el pánico entre la población, comunicó este martes 29 de diciembre el Instituto Sismológico del país.

El epicentro del sismo, ocurrido a las 12.19 hora local, se localizó a 46 kilómetros de Zagreb y a diez kilómetros de profundidad, según la agencia de noticias croata Hina.

La televisión regional N1 y los usuarios de redes sociales muestran imágenes de techos derrumbados en numerosos edificios en Petrinja, así como rescates por parte de los bomberos y voluntarios.

Our colleagues from Croatian Red Cross are on the ground assisting at the epicentre of the #earthquake at #Petrinja #croatia @crvenikriz_hr pic.twitter.com/tEJ58O8eab

— IFRC Europe (@IFRC_Europe) December 29, 2020